156 Tote: Polizei räumt nach Massenpanik in Seoul Fehler ein

Seoul (dpa) - Südkoreas Polizeichef hat nach der Massenpanik mit mehr als 150 Toten während Halloween-Partys in Seoul offenkundiges Missverhalten seiner Behörde eingeräumt.

In den Stunden vor der nächtlichen Tragödie am Samstag seien mehrere Notfallrufe eingegangen, die auf potenzielle Gefahren hingedeutet hätten, sagte der Chef der nationalen Polizeibehörde, Yoon Hee Keun, heute. Doch die Antwort darauf sei jeweils «unzureichend» gewesen: «Ich fühle eine schwere Verantwortung als Leiter einer der zuständigen Behörden.»

Ob die Katastrophe aus seiner Sicht durch frühe polizeiliche Maßnahmen hätte verhindert werden können, sagte Yoon nicht. Er wolle aber dafür sorgen, dass gründlich untersucht werde, was falsch gelaufen sei. Dazu werde auch ein unabhängiges Untersuchungsgremium innerhalb der Polizeibehörde geschaffen.

Ein extremes Gedränge in einer engen Gasse

Die Katastrophe sorgte im Land für eine Welle der Trauer und des Entsetzens. Zu dem Unglück in der Millionenmetropole kam es, als in dem beliebten Ausgehviertel Itaewon Zehntausende Menschen dicht gedrängt zu unorganisierten Halloween-Feiern zusammenkamen. Im extremen Gedränge in einer schmalen und abschüssigen Seitengasse wurden zahlreiche Menschen laut Augenzeugen und Angaben der Rettungskräfte eingeklemmt. Viele stürzten zu Boden, erstickten, wurden zerquetscht oder totgetreten.

Die Zahl der vorwiegend jungen Todesopfer erhöhte sich nach Angaben des Innenministeriums auf 156. Zwei Personen erlagen demnach seit Montagnacht ihren Verletzungen. Nach den aktualisierten Zahlen wurden 151 Verletzte erfasst. Von ihnen befänden sich 29 in einem kritischen Zustand. Unter den Todesopfer waren auch 26 Ausländer aus verschiedenen Ländern. Itaewon zieht wegen seiner Clubszene und zahlreichen Kneipen besonders an den Wochenenden viele Menschen an.

Premierminister Han Duck-soo rief die Menschen dazu auf, hämische Kommentare zu unterlassen und keine Falschinformationen und verstörenden Bilder zu verbreiten. «Im Internet und in den sozialen Medien posten einige Nutzer Hasskommentare über die Opfer oder verbreiten Bildmaterial und nicht bestätigte Informationen zu dem plötzlichen Massenandrang.»

Anteilnahme aus aller Welt

Es war die schlimmste Katastrophe in Südkorea seit dem Untergang der Fähre «Sewol» 2014 vor der Küste des Landes, als 304 Menschen starben. Regierungs- und Staatschefs aus aller Welt brachten ihre Anteilnahme zum Ausdruck, darunter der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in den nächsten Tagen Japan und Südkorea besucht. Der britische König Charles schrieb in einem auf Twitter veröffentlichten Kondolenzschreiben an den südkoreanischen Präsidenten, sein Mitgefühl und das seiner Frau Camilla gelte den trauernden Familien der Verunglückten.