25 Schnecken kriechen um die Wette - für einen Salatkopf

Oldenburg (dpa) - 25 Schnecken sind in Oldenburg um die Wette gekrochen. Sieger des Rennens wurde ein Weichtier namens Speedy Gonzales, wie eine Sprecherin des Internationalen Filmfests Oldenburg mitteilte.

Die Schnecke mit Haus schaffte die 33 Zentimeter lange Strecke demnach innerhalb von 3 Minuten und 28 Sekunden. Das Tier erhielt als Preis einen Salatkopf, Trainer Rudi eine Dauerkarte für das Filmfestival in Niedersachsen mit dem Motto «Fast and Furious - Back to Culture».

Nach dem Rennen wurde der Film «Kleine Schnecke, großer Traum» gezeigt, für den es rund 40 Plätze gab. Die Schnecken, die an dem Rennen teilnahmen, sollten danach wieder in ihre heimischen Gärten gebracht werden.

Das Filmfest mit dem Schwerpunkt auf dem Bereich Independent Film startet am 15. September und hat Premieren und Debütfilme im Programm. Wegen der Corona-Pandemie sind die Plätze in den Kinos begrenzt, Filme können per Stream auch vom heimischen Wohnzimmer aus gesehen werden. Interessierte brauchen Tickets.

© dpa-infocom, dpa:210828-99-04881/2