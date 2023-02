Beute im Wert von 1,5 Millionen Schweizer Franken ergaunert

Basel (dpa/lsw) - Mit sogenannten Schockanrufen haben Betrüger in der Region Basel Geld und Schmuck im Wert von 1,5 Millionen Schweizer Franken ergaunert. In einem Fall der vergangenen Tage gelang es den Tätern, einer Rentnerin Bargeld und Schmuck im Wert von rund einer Million Franken abzunehmen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. In einem anderen Fall ergaunerten die Täter Bargeld in der Höhe von rund 500.000 Franken. Die Täter seien noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher.

Bei Schockanrufen geben sich die Betrüger etwa als Polizisten oder Sicherheitsverantwortliche von Banken aus, erklärte die Staatsanwaltschaft. Sie teilen ihren Opfern beispielsweise mit, dass ein Angehöriger in einen tödlichen Unfall verwickelt sei, dass ein Einbruch bevorstünde oder dass sie bei ihrer Bank beinahe Opfer von falschen Abbuchungen geworden seien. Oft erscheine auf dem Telefondisplay eine offizielle Amtsnummer, etwa die einer Polizeiwache.