Heidelberg: Amoklauf auf Uni-Campus am Montag (24.01.) - Polizei gibt Entwarnung

Heidelberg (dpa) - Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal bei laufender Vorlesung der medizinischen Fakultät das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Täter in den Außenbereich geflüchtet. Er sei inzwischen tot. Ein Opfer ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen.

Der Mann habe sich, nach bisherigen Angaben selbst getötet. Öffiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht. Die Polizei erklärte: «Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus.» Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Nach dpa-Informationen soll der Täter selbst Student gewesen sein. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Er habe mehrere Gewehre bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Zur Identität der Verletzten und des Täters gab es zunächst keine Angaben.

Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt ist derzeit weiträumig abgesperrt. Die Polizei forderte Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben.

