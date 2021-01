Krankenhaus-Parkplatz in Neapel eingestürzt

Neapel (dpa) - In der süditalienischen Stadt Neapel ist der Parkplatz eines Krankenhauses zusammengebrochen und hat mehrere Fahrzeuge in einem Loch versinken lassen. Die Einsatzkräfte hätten am Vormittag mit Spürhunden nach möglichen Verletzten gesucht, teilte die Feuerwehr mit.

Der Schlund habe sich auf etwa 500 Quadratmetern gebildet. Auf Fotos war zu sehen, wie Rauch daraus aufstieg. Zur Ursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.

Italienischen Medienberichten zufolge war der Grund für den Einsturz des Parkplatzes eine Explosion in der Nacht. Laut dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Rai 1 wurde auch die Corona-Einrichtung des Krankenhauses evakuiert. Die Einrichtung dient unter anderem Corona-Infizierten, die dort ihre Quarantäne verbringen können, wenn sie etwa zu Hause nicht die Möglichkeit dazu haben.

