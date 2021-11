Salina Steinfeld ist «Miss Holocaust Survivor 2021»

Tel Aviv (dpa) - Salina Steinfeld aus der israelischen Küstenstadt Haifa ist mit 86 Jahren zur «Miss Holocaust Survivor 2021» gekürt worden.

«Wir müssen überall stark sein, um zu wissen, wie wir uns um uns selbst kümmern können - und am wichtigsten, uns gegenseitig zu helfen», sagte Steinfeld nach der Wahl in Jerusalem, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. «Lasst unglückliche Menschen nicht allein.» Die Seniorin besucht demnach trotz ihres hohen Alters mindestens einmal in der Woche als Freiwillige andere Holocaust-Überlebende.

Laut der Organisation Jad Eser Lachaver aus Haifa als Veranstalter gab es mehrere Hundert Bewerberinnen für die Wahl, aus ihnen wurden zehn Finalistinnen ausgewählt. Bei der Wahl hätten sich auch Zuschauer über ein Online-Voting beteiligen können.

Ziel der ungewöhnlichen Miss-Wahl sei es, «den Heldinnen, die den Holocaust überlebt haben, Freude zu bringen», hieß es in einer Mitteilung. Die letzte Wahl zur «Miss Holocaust Survivor» hatte wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2018 stattgefunden.

