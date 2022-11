Totes Kind nach Unwetter auf Ischia geborgen

Casamicciola (dpa) - Rettungskräfte auf der italienischen Insel Ischia haben nach dem heftigen Unwetter vom Samstag eine Kinderleiche entdeckt. Es handle sich um ein Mädchen im Alter zwischen fünf und sechs Jahren, bestätigte die zuständige Präfektur in Neapel am Sonntag. Damit steigt die Zahl der Toten auf zwei. Am Samstag bargen die Behörden bereits die Leiche einer Frau. Zehn Menschen gelten damit noch als vermisst.

Ein schweres Unwetter traf am frühen Samstagmorgen auf die größte Insel im Golf von Neapel und richtete vor allem in den nördlich gelegenen Küstenorten Casamicciola und Lacco Ameno schwere Schäden an. Mehrere Menschen erlitten nach offiziellen Angaben Verletzungen. Fast 170 Leute mussten teils mit Hilfe der Behörden ihre Häuser verlassen. Vor Ort waren etwa 370 Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz. Das Militär teilte mit, am Sonntagvormittag drei Erwachsene und zwei Kinder per Hubschrauber aus einer Ferienanlage evakuiert zu haben.