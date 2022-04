Turbulente Woche mit Regen, Sturm und Tauwetter

Offenbach (dpa) - Deutschland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine turbulente Wetterwoche mit Stürmen, kräftigen Niederschlägen und Tauwetter bevor.

Damit wird es nicht nur ungemütlich - vielen Regionen droht Hochwasser. «Durch den Regen und die Schneeschmelze kommt einiges an Wasser zusammen, sodass teilweise Warnschwellen überschritten werden», sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach.

Ursache für den Wetterumschwung ist den Angaben zufolge eine Großwetterlage, die ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen vom Nordatlantik nach Europa lenkt. Weil damit auch der Wind auf West dreht, wird die kalte Polarluft vom vergangenen Wochenende von milder und wolkenreicher Meeresluft verdrängt.

Am Donnerstag dürfte laut DWD die stürmische Westwetterlage ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Sturmtief «Nasim» sorgt dann nicht nur für kräftigen Regen sondern örtlich auch für schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern. «Vor allem dem Norden könnte sogar eine sehr gefährliche Unwetterlage durch orkanartige Böen oder gar Orkanböen drohen», sagte der Meteorologe.