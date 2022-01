Uni-Fakultät nach Amoklauf «im Schockmodus»

Heidelberg (dpa) - Nach dem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg setzt die betroffene Fakultät ihre Präsenzveranstaltungen für Studierende im ersten Semester vorerst aus.

Dies gelte zunächst bis zur geplanten zentralen Trauerfeier am Montag, sagte der Dekan der Fakultät für Biowissenschaften, Jochen Wittbrodt, der Deutschen Presse-Agentur. «Ich würde mir als Dozent auch sehr komisch dabei vorkommen, wenn ich jetzt in einen geschlossenen Hörsaal gehen müsste.» In höheren Semestern seien bei Lehrveranstaltungen Schweigeminuten und Zeiten zum Austausch geplant.

Gebäude, in dem die Schüsse fielen, bleibt geschlossen

Am Montag hatte ein 18-jähriger Student der Fakultät während eines Tutoriums vor allem für Erstsemester in einem Hörsaal eine 19- und eine 20-jährige Frau sowie einen 20-jährigen Mann mit Schüssen leicht verletzt. Eine 23-jährige Studentin starb später an den Folgen eines Kopfschusses. Der mutmaßliche Schütze tötete sich nach der Tat selbst. Das Gebäude mit dem Hörsaal, in dem die Schüsse fielen, bleibe vorerst geschlossen, sagte Fakultätsvorstand Wittbrodt.

Studierende und Dozenten seien nach den Ereignissen «im Schockmodus». Dennoch habe am Dienstag ein digitales Treffen der Fakultät mit mehr als 170 Teilnehmern stattgefunden, auch Uni-Rektor Bernhard Eitel sei dabei gewesen. «Wir haben vor allem versucht, die Studierenden zu informieren und ihnen Angebote zu machen», betonte Wittbrodt. Bei der psychologischen Betreuung solle «niemand durchs Raster fallen».

Studierende ermutigen, an Präsenzbetrieb teilzunehmen

Bei den anstehenden Prüfungen sei nun Augenmaß gefragt, sagte Wittbrodt. Eine Prüfung am Mittwoch (26. Januar) sei ausgesetzt worden, für weitere werde es Ersatztermine geben. «Wir geben den Studierenden auch die Gelegenheit, an den Prüfungen teilzunehmen», sagte Wittbrodt. «Aber wenn sie währenddessen merken, es klappt nicht, genügt ein kurzes Signal. Dann zählt diese Prüfung nicht.»

Nach einer gewissen Zeit wolle man die Studierenden an der Fakultät ermutigen, sich dem Präsenzbetrieb wieder «zu nähern», betonte Wittbrodt. «Biowissenschaften ist ein sehr praktisches Fach, mehr als 50 Prozent des Studiums sind Praktika.» Zudem sei ein gewisses Maß an Routine wohl auch bei der Bewältigung des Erlebten sinnvoll.

Keine weiteren Sicherheitskontrollen

Zusätzliche Sicherheitskontrollen halte er dabei nicht für das richtige Mittel, sagte Wittbrodt. «Das ist eine ganz natürliche Reaktion, aber ich kann mir das an einer so freien Universität wie Heidelberg nicht vorstellen.» Viele Studierende hätten bei dem digitalen Treffen am gestern ähnlich argumentiert. «Die breite Antwort war: Ich würde mich auf dem Campus nicht wohlfühlen, wenn ich wie auf dem Flughafen durchleuchtet würde», sagte Wittbrodt.

Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Universitäten und Rektor der Universität Hohenheim, Stephan Dabbert, sagte: «Die Universitäten verstehen sich als weltoffene Bildungsstätten, in denen auch in diesen schweren Zeiten Austausch und Kommunikation stattfinden; sie sind damit Teil einer offenen Gesellschaft. Einschränkungen des Zugangs mit sicherheitsorientierten Kontrollmaßnahmen laufen diesem Selbstverständnis entgegen.»

Das bedeute aber nicht, dass die Universitäten Notsituationen hilflos ausgeliefert seien. «Alle Landesuniversitäten verfügen über Notfall- und Krisenpläne - diese haben im Fall von Heidelberg auch gegriffen, so dass die Einsatzkräfte innerhalb weniger Minuten vor Ort sein konnten», sagte Dabbert.

