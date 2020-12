USA: In Klärwerk betriebene Weinkellerei fliegt auf

Washington (dpa) - Im US-Bundesstaat Alabama ist eine in einem städtischen Klärwerk betriebene illegale Weinkellerei aufgeflogen.

Polizisten der Gemeinde DeKalb entdeckten den Betrieb nach anonymen Hinweisen in der Stadt Rainsville in dem Gebäude für Abwasserentsorgung, wie verschiedene Medien am Freitag berichteten. Dabei sei am Donnerstag eine große Menge an Wein und Ausrüstung beschlagnahmt worden, berichtete der Sender CNN.

Von der Polizei veröffentlichte Fotos zeigten Glasbehälter, Eimer und Geräte, die zum Schwarzbrennen und von Amateuren zur Weinherstellung genutzt werden. Sheriff Nick Welden teilte mit: «Dies ist definitiv eine der größten Operationen, die wir in unserem Bezirk und möglicherweise unserem Staat gesehen haben.» In Rainsville, rund 160 Kilometer nordöstlich von Birmingham, leben rund 5.000 Menschen.

