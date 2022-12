Zehn Verschüttete unter Lawine in Österreich vermutet

Lech (dpa) - Bei einem Lawinenabgang in Österreich sind am Sonntagnachmittag nach ersten Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Ein Mensch sei inzwischen verletzt geborgen worden, teilte die Polizei mit. Nach den übrigen Verschütteten wurde mit Lawinensuchhunden und Hubschraubern noch gesucht.

Die Lawine war gegen 15.00 Uhr im Bereich des rund 2700 Meter hohen Trittkopfs im Skigebiet von Lech und Zürs in Vorarlberg abgegangen. Am Sonntag herrschte laut Lawinenwarndienst in dem Gebiet erhebliche Lawinengefahr.