Physio Blankenhagen: Jetzt neu mit eigener Ergotherapie

Die Physio Blankenhagen in Schorndorf/Weiler hat jüngst ihre Angebotspalette ausgebaut und bietet nun auch ergotherapeutische Behandlungsformen in den Bereichen Neurologie, Orthopädie und Geriatrie an. Zuständig ist dafür der ausgebildete Ergotherapeut Sebastian Ehlert, der unter anderem als externer, aber stationär agierender Ergotherapeut in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf praktische Erfahrungen gesammelt hat.

Die individuelle und ganzheitliche Betrachtung und Befundung des Patienten und die damit einhergehende Therapieplanung zeichnen die Arbeit des 38-Jährigen aus. Zu seinen Patienten zählen Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen, seien sie neurologischer, orthopädischer oder geriatrischer Natur.

Rückführung des Patienten in ein gesundes Leben

Das Ziel der Behandlungen ist die Rückführung des Patienten in ein gesundes Leben, in dem Bewegung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Harmonie in Übereinstimmung kommen. Dafür gibt es ausgeklügelte Konzepte, wie z. B. die Therapie nach Bobath, ein interdisziplinärer Ansatz, bei dem Physiotherapeuten und Ergotherapeuten gemeinsam die bestmögliche Behandlungsmethode erarbeiten.

Zu den spezifischen Qualifikationen und Behandlungsschwerpunkten von Sebastian Ehlert gehören zudem die Triggerpunktbehandlung zur Schmerzlinderung von überlasteten und traumatisch überdehnten Muskeln, die CMD-Kiefergelenksbehandlung, die Neurorehabilitation bei Multipler Sklerose, die Amputationsversorgung, ein spezielles Programm zur Linderung von Tinnitus-Beschwerden, das Medical Taping Concept sowie die Diagnostik und Therapie neurogener Dysphagien (Schluckbeschwerden).

Termine bei Sebastian Ehlert können ab sofort vereinbart werden. Weitere Informationen unter www.physio-blankenhagen.de