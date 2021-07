Raus geht's – hier im Rems-Murr-Kreis: Das neue Freizeitmagazin mit 30 Ausflugszielen direkt vor der Haustür

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah! Direkt vor unserer Haustüre gibt es zahlreiche Ausflugsziele für Groß und Klein, Familien und für jede Jahreszeit. Im neuen Freizeitmagazin Raus geht's finden sich 30 tolle Ausflugtipps.

Schön hier!

Zwischen Rems und Murr ist es schön, davon konnten sich viele besonders im letzten Jahr überzeugen, wo das in die Ferne schweifen wegen Corona meist nicht möglich war. Stattdessen ging es auf lokale Entdeckungstouren. Und wer glaubte, er habe schon alles gesehen, der wurde, genau wie Andreas Gruber, überrascht. Der Winnender betreibt auf Youtube den Rems-Murr-Kanal mit Videos von Ausflugszielen im Kreis und dachte, wirklich schon viel Sehenswertes in der Region zu kennen. Aber weit gefehlt: „Mit jedem Film, den ich mache, bekomme ich drei neue Tipps.“

Das Besondere an Raus geht´s

Es beschreibt, wie vielfältig und abwechslungsreich unsere Region ist. Alle Touren liegen im Rems-Murr-Kreis und sind schnell erreichbar. Es gibt Tagestouren oder auch kurze Ausflüge, die sich gut für eine kleine Auszeit am Nachmittag oder Feierabend eignen. Auf Familien mit Kindern warten spannenden Ausflugsziele mit hohem Entdeckungspotenzial, bei denen sich die Kleinen bestimmt nicht langweilen und die Wegstrecken nicht zu lang sind. Eine Tour ist sogar barrierefrei!Zusätzlich gibt es die GPX-Daten aller Touren auf ZVW.de/rausgehts-ziele. Diese kann man sich aufs Handy laden und über diverse Wander-Apps praktisch nachlaufen- oder radeln. Komoot, eine dieser Apps, hat bereits eine eigene Seite für Raus geht´s eingerichtet.

Hier geht's zum Magazin

Das Magazin Raus geht´s kostet 4,95 Euro und kann im ZVW-Onlineshop unter www.zvw-shop.de bestellt werden. Der Versand ist kostenlos. Vor Ort ist das Magazin hier erhältlich: Zeitungsverlag, Waiblingen Ameisenbühl, Buchhandlung Kreh, Winnenden, Oberer Marktplatz; wtm Waiblingen, Scheuerngasse; Remstal Tourismus e.V. am Bahnhof in Weinstadt, Schreibwaren Papyrus, Schorndorf, Am Marktplatz; Raucherparadies Lingg, Backnang, Schillerstraße.