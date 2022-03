"Raus geht's" - zweite Ausgabe wieder mit tollen Ausflugszielen vor Ort!

Zwischen Rems und Murr ist es schön, direkt vor unserer Haustür gibt es zahlreiche Ausflugsziele für Groß und Klein, Familien und jede Jahreszeit. In unserem Magazin "Raus geht's" haben wir die schönsten Touren und Orte für Sie zusammengetellt - und festgestellt, dass ein Magazin bei weitem nicht reicht! Deshalb warten nun noch mehr tolle Ausflugsziele "direkt vor Ort" in einer zweiten Ausgabe darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

In "Raus geht's" Nr. 2 finden Sie sowohl ruhige als auch anspruchsvolle Wanderungen, Radtouren mit dem E-Bike oder mit purer Muskelkraft, spannende Entdeckungstouren, auf denen man viel lernt, sowie spannende Kombinationen aus Natur und Kultur.

Vor Ort auf Entdeckungstour

Wir haben uns bis auf die höchste Erhebung Ostwürttembergs gewagt, das Kalte Feld bei Schwäbisch Gmünd. Hier kann man nicht nur im Sommer wunderschöne Wanderungen unternehmen. Oder folgen Sie uns auf einer Tour rund um Berglen, vielleicht begegnen Sie auf dem Weg einer Straußen-Familie im Rems-Murr-Kreis.

Auf dem Weinwanderweg in Aspach wiederum werden die heimischen Rebsorten auf Schautafeln erklärt, und hübsche Wengerter-Häuschen säumen den Weg. Zudem ist diese Tour barrierefrei. Das Weltall auf die Erde holt der Planetenweg bei Welzheim – ein tolles Erlebnis auch für Kinder.

Auch für Innenstadt-Entdecker bietet das neue Magazin tolle Schätze: In Waiblingen glotzen einen von wunderschönen Fachwerkhäusern die sogenannten Neidköpfe an. Was sie bedeuten und wo sie zu finden sind? Gehen Sie mit Raus geht´s auf Entdeckungstour!

Mehr Infos zu dem neuen Magazin finden Sie hier.