In Corona-Zeiten gibt es nicht viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Deshalb bietet sich ein Ausflug zur Reiterleskapelle bei Waldstetten-Tannweiler auf die Schwäbische Alb an. Dort kann der Wanderer zur Besinnung kommen, die herrliche Aussicht genießen, auf den Ruhebänken pausieren, das mitgebrachte Vesper verzehren und als neuer Mensch in den Alltag im Tal zurückkehren. Die Reiterleskapelle auf der Anhöhe zwischen dem Christental und Tannweiler wird auch immer wieder für Gottesdienste