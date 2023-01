Ärger über Antrag-Stau in Führerscheinstelle Waiblingen: Wie es jetzt weitergeht

„Der Frust und der Ärger von Betroffenen sind für mich absolut nachvollziehbar und berechtigt“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Es ist nicht mein Anspruch, dass Bürgerinnen und Bürger so lange auf Dienstleistungen einer Behörde warten müssen und manche sich gar als Bittsteller fühlen.“ Warum die Führerschein-Antragsflut gerade so schwer zu bewältigen ist, wie das Landratsamt Rems-Murr gegensteuert und welche Bearbeitungszeiten ab wann als wieder „normal“ angestrebt werden.

„Die Bearbeitungszeiten sind aktuell in einigen Verfahren deutlich zu lang und wir können uns als Landkreisverwaltung insoweit nur entschuldigen“, sagt Landrat Sigel. Ihn schmerze besonders, dass es gerade junge Menschen getroffen habe, die mit ihrem Antrag auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren vielleicht erstmals in den bewussten Kontakt mit einer Behörde kommen, so Sigel.

Das klare Ziel sei, den Rückstau in der Führerscheinstelle schnellstmöglich abzubauen. Normalität bei den Bearbeitungszeiten werde bis spätestens zum Ende des ersten Quartals 2023 angestrebt. „Mit Hilfe eines Sonderprojekts und vereinten Kräften im Landratsamt soll die Bearbeitung von Führerscheinanträgen im ersten Quartal wieder auf höchstens zwei Monate verkürzt werden, in einfachen Fällen muss das auch wieder in zwei bis drei Wochen möglich sein“, so der Landrat.

Wie reagiert das Landratsamt auf Vorwürfe, Kunden seien abgekanzelt worden?

Eltern von Fahranfängern hatten sich in dieser Zeitung über Wartezeiten von bis zu sechs Monaten für die Zulassung zur Fahrprüfung und/oder für die Führerschein-Antragsbearbeitung beschwert. Außerdem hatte sich eine Reihe von Leserinnen und Lesern von Personal der Führerscheinstelle „abgekanzelt“ gefühlt, nach dem Motto: „Wenn Sie sich jetzt nicht ruhig verhalten, landet der Antrag wieder ganz unten im Stapel.“ Andere berichteten davon, dass Mitarbeiterinnen der Führerscheinstelle während Streitgesprächen am Telefon einfach den Hörer aufgelegt hätten.

„Mitarbeitende werden selbstverständlich umfassend eingearbeitet und regelmäßig geschult“, entgegnet die Pressestelle des Landratsamts in Rücksprache mit der Führerscheinstelle. „Dem Hinweis auf die von Ihnen zitierte Aussage werden wir mit Nachdruck nachgehen; wir akzeptieren etwaige Äußerungen, die auch nur entfernt in die von Ihnen angedeutete Richtung gehen, in keiner Weise.“

Andererseits stehe die Landkreisverwaltung aber auch hinter und zu ihren Mitarbeitenden, gerade wenn sie besonderen Stress- und Belastungssituationen ausgesetzt seien, „denn leider erleben wir auch, dass Kunden auch bei berechtigten Beschwerden nicht immer die richtige und angemessene Wortwahl finden“, so die Pressestelle.

Wann wird sich der Bearbeitungsstau in der Führerscheinstelle wieder auflösen?

Die Bearbeitungsdauer müsse sich parallel zu den Umtauschen auf den EU-Führerschein in Scheckkartenformat zeitnah wieder normalisieren, denn nach der sogenannten Dritten EU-Führerscheinrichtlinie seien bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen, erläutert die Pressestelle. Das bedeutet, in der direkten Folge werde der gesetzliche Pflichtumtausch noch bis ins Jahr 2033 fortdauern.

„Damit dieses Ziel auch erreicht wird, wurde bereits im Herbst 2022 ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt und zusätzliches Personal aus anderen Bereichen in die Führerscheinstelle abgeordnet. Dieses Paket wurde jetzt nochmals deutlich erweitert.“

Wie steht es um die Personalausstattung der Führerscheinstelle?

Die Fahrerlaubnisbehörde sei im Bereich des Teams der Ersterteilung, welches maßgeblich von den Arbeitsrückständen betroffen ist, mit rund 12,5 Vollzeitstellen ausgestattet, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. „Die Arbeitsverhältnisse sind teilweise in Vollzeit- und teilweise in Teilzeit ausgestaltet. 1,5 Stellen kommen in diesem Jahr noch hinzu.“

Die Personalausstattung richte sich immer nach dem bestehenden Aufgabenumfang und werde im Rahmen des jährlichen Stellenplanverfahrens umfassend geprüft, und es werden etwaige Anpassungen vorgenommen. „Insoweit sind krankheitsbedingte Abwesenheitszeiten immer erheblich und haben unmittelbare Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten, so dass der dargelegte Krankenstand durchaus erhebliche Folgewirkungen mit sich gebracht hat.“

Auch die Mitarbeitenden der Fahrerlaubnisbehörde sind und waren von den seit einigen Wochen kursierenden Infektionswellen (Corona, aber auch Influenza sowie gewöhnliche Atemwegsinfekte) besonders betroffen. Insoweit bestand 2022 eine im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend erhöhte Krankheitsquote, die bezogen auf das Gesamthaus und das Gesamtjahr 2022 durchschnittlich 8,25 Prozent betrug. „Hinweis: Hierunter fallen auch Mutterschutzzeiten.“

Fachkräftemangel spielt auch eine Rolle

Ganz allgemein bestehe auch im Bereich der Fahrerlaubnis das Problem, dass es - wie in vielen anderen Verwaltungen auch - immer schwieriger werde, die vorhandenen Stellen mit fachlich qualifiziertem Personal zu besetzen, „zumal wir uns an die vom Tarifvertrag vorgegebenen Eingruppierungen halten“, so die Pressestelle des Landratsamtes.

„Aus diesem Grund arbeitet die Landkreisverwaltung generell auch bereits intensiv seit Jahren durch entsprechend umfassende Maßnahmen daran, fachlich gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden. Diese Bemühungen sollen dieses Jahr weitergehend intensiviert und dem Fachkräftemangel hierdurch entgegengewirkt werden.“

Das aktuelle Problem des Bearbeitungsstaus in der Führerscheinstelle könne und werde aber kurzfristig nur durch interne Maßnahmen gelöst werden können.

Wie berichtet, war auf Initiative des Landrats eine hausweite Task-Force gebildet worden, die im Oktober bereits insgesamt 4000 Umtauschanträge für den EU-Führerschein in Scheckkartenformat bearbeitet hat. Darüber hinausgehend ist aktuell ein Personaldienstleister im Einsatz, der ebenfalls zusätzliches Personal zur Abarbeitung der Anträge zur Verfügung stellt. Zudem hilft Personal aus anderen Abteilungen des Landratsamtes, den Antragsstau in der Führerscheinstelle aufzulösen.