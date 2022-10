Ärger mit DHL: Medikamente kommen nicht in der Trauben-Apotheke Fellbach an

Wer krank in die Apotheke geht, muss davon ausgehen können, dass das Benötigte, wenn nicht vorrätig, schnell besorgt werden kann. Die Trauben-Apotheke in Fellbach kämpft seit ungefähr einem dreiviertel Jahr mit diesem Prinzip. Denn DHL-Päckchen kommen nicht an. Eine Katastrophe für den Apotheker und die Kunden.

Der letzte Ausweg: eine Frustmail in die Zeitungsredaktion

Die Mail, die in der Redaktion ankam, dampfte quasi noch – Dr. Franz Peter Kaiser, Senior-Chef der Trauben-Apotheke in Fellbach, muss beim Schreiben mit Überdruck in die Tasten gehauen haben: „Immer Ärger mit DHL – Der Fahrer kommt seltsamerweise immer in der Mittagspause zwischen 13 und 14.30 Uhr; 8,5 Stunden Öffnungszeit reichen nicht aus!!!“ Keine Übertreibung – es waren drei Ausrufezeichen. Und dieser frustrierte Satz folgte noch: „Es wird nicht einmal mehr eine Karte in den Briefkasten geworfen.“ Dringend benötigte Arzneimittel kämen nicht an, schrieb Kaiser. Und dass er eine Beschwerde an die Bundesnetzagentur geschrieben habe.

Er sei ein geduldiger Mensch, sagt Franz Peter Kaiser. Und, ganz wichtig, er habe Verständnis für die Fahrer, denn die vielen Päckchen, die die auszuliefern hätten, das sei ja ein „Irrsinn“. Aber die Trauben-Apotheke muss halt auch Päckchen bekommen. Und das Wörtchen „muss“ ist hier keine hohle Phrase.

8,5 Stunden geöffnet, immer zur selben Zeit Mittagspause

Die Trauben-Apotheke habe jeden Tag 8,5 Stunden geöffnet. Es müsse doch möglich sein, in der Zeit zwischen 8.30 und 18.30 Uhr die wichtige Ware abzuliefern. Und nicht jedes Mal auf der Tour die übrigens täglich gleiche Pausenzeit zwischen 13 und 14.30 Uhr zu erwischen. Und dann wenigstens mittels Zettel mitzuteilen, dass zwar versucht wurde, das Päckchen zuzustellen, dies aber misslungen und selbiges in der nächsten Postfiliale abzuholen sei.

Franz Peter Kaiser bekommt viele Päckchen von vielen verschiedenen Dienstleistern. Bei allen klappt es. Einwandfrei. Nur bei DHL nicht. In seiner Filiale in Korb liefert auch DHL pünktlich aus. Warum gibt's Fellbach Schwierigkeiten?

Am Anfang, sagt Franz Peter Kaiser, sei das Problem gar nicht so recht bis ins Bewusstsein vorgedrungen. Aber dann habe die Apotheke wochenlang auf bestellte FFP2-Masken gewartet. Irgendwann habe er beim Hersteller angerufen und nachgefragt, wo die Ware denn bleibe. Die Sendung sei zurückgekommen, hieß es.

Mal fehlte die Post vom Steuerberater, mal Druckerpatronen für die Kasse

Einmal aufmerksam geworden, stellten Mitarbeiter der Apotheke regelmäßig fest, dass DHL-Pakete nicht ankamen. Mal wartete man auf die Post vom Steuerberater, mal auf Druckerpatronen für die Kasse, ohne die halt auch nichts geht. Auch Medikamente schienen verschollen. Wo die Sendungen wohl wann anlandeten? Irgendwann ging Franz Peter Kaiser zur Postfiliale. Der Mitarbeiter dort, sagt Kaiser, war super. Er erinnerte sich tatsächlich an das Päckchen für die Apotheke, das schon wieder in der großen Ablage für die Rücksendungen gelandet war, und holte es wieder zurück.

Doch die Situation wurde nicht besser. Franz Peter Kaiser sagt, er habe wahrlich genug zu tun, er könne nicht ständig bei der Postfiliale vorbei, um eventuell gestrandete Päckchen einzusammeln. Einmal wollte sich eine Mitarbeiterin von ihm bei DHL über den Missstand beschweren. Sie wurde, sagt er, mit der Frage abgewiesen, ob sie denn überhaupt eine Vollmacht habe.

Irgendwann platzte Franz Peter Kaiser der Kragen. Beziehungsweise: Er schrieb eine Mail an die Zeitung.

Journalisten fragen bei Stellen nach, die wissen, wann Gefahr fürs Image droht

Journalisten liefern keine Päckchen aus. Aber Journalisten können nachfragen, warum Päckchen nicht ausgeliefert werden. Und zwar bei den Pressestellen der zuständigen Unternehmen. Pressestellen von Unternehmen wissen: Wenn Journalisten solche Fragen stellen, droht schlechte Presse. Das will man nicht.

Die Reaktion der DHL-Pressestelle – DHL ist übrigens ein Teil des Logistikkonzerns Deutsche Post – kam, jawohl, postwendend. Man möge doch die Adresse der betroffenen Apotheke durchgeben und, so möglich, auch wenigstens eine Sendungsnummer. Gewünscht, getan. Problem gelöst?

Als nächste prompte Antwort kamen Sätze wie: „Unsere Paketzusteller haben ein hohes Interesse, Pakete bereits beim ersten Zustellversuch an den Empfänger zu übergeben. Jeder unserer Zusteller weiß, dass damit die höchste Kundenzufriedenheit erreicht werden kann“. Und die Feststellung: „Ist die Zustellung nicht möglich, so wird der Kunde benachrichtigt, sein Paket in einer Filiale oder Packstation abzuholen. Alternativ kann der Kunde auch einen zweiten Zustellversuch beantragen.“ Beide Aussagen müssen im Fall der Fellbacher Trauben-Apotheke, warum auch immer, mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Aber: „Wir haben Maßnahmen veranlasst, so dass die geschilderten Probleme künftig nicht mehr auftreten sollten. Zum Beispiel sind die Schließzeiten der Apotheke jetzt in unseren Systemen hinterlegt“, hieß es auch.

Na, Franz Peter Kaiser, hat sich seither was zum Guten gewandelt? „Heute hat es funktioniert, sogar auffällig gut, als wenn der Starauslieferer geschickt worden wäre“, schrieb Franz Peter Kaiser am 11. Oktober. Möge es so bleiben.