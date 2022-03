Warnstreik in den Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und Schorndorf: Die Ärztinnen und Ärzte, die ihr Geld nach dem Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern bekommen, versammelten sich am Donnerstag, um nach Frankfurt zur Kundgebung zu fahren. In den Kliniken gab es einen Notdienst. Die Versorgung, erklärten die Ärzte, sei am Streiktag wie am Wochenende: Notfälle können versorgt werden, Planbares findet nicht statt.

30 Leute waren’s mindestens, die sich in