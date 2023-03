Öffentlicher Dienst: Großer Streik im Rems-Murr-Kreis am Mittwoch (22.03.)

Die Gewerkschaft Verdi ruft in großen Teilen Baden-Württembergs zum Streik auf. Laut einer aktuellen Pressemitteilung ist für Mittwoch (22.03.) ein "großer Warnstreiktag" im Rems-Murr-Kreis, Stuttgart und den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen geplant.

Kitas, Bäder, Verkehr: Wen der Warnstreik betrifft

Betroffen sind laut Pressemitteilung Einrichtungen des öffentlichen Dienstes: Kitas, Teile des Nahverkehrs (SSB), die Verwaltung, die Abfallwirtschaft, Bäder und weitere. Der Streik findet im Vorfeld der dritten Tarifverhandlungsrunde statt, die für den 27. März angesetzt ist.

"Wir machen jetzt ordentlich Druck auf die Arbeitgeber im Land, weil die Lage ernst ist, für die unteren Einkommensgruppen sogar dramatisch", sagt Martin Gross, Verdi-Landesbezirksleiter für Baden-Württemberg. "Wenn inzwischen praktisch alle ihre Preise erhöht haben, außer wir für die Arbeit, drohen abhängig Beschäftigte die Hauptverlierer der Inflationskrise zu werden."

Was die Gewerkschaft Verdi fordert

Die Gewerkschaft fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen, "mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten." Praktikanten und Azubis sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen.

Im Zentrum des Warnstreiks am Mittwoch (22.03.) steht eine Kundgebung samt Demonstration in Stuttgart. Sie soll ab 9 Uhr bis in den Vormittag hinein auf dem Schlossplatz stattfinden.