Übergewicht bei Kindern: Kinderärztin Dr. Annette Weimann rät von Diäten ab

Diäten sind in und Kinder und Jugendliche sind oft zu dick: kein Wunder also, dass Hersteller von Diätprodukten eine neue Zielgruppe entdecken. Doch Vorsicht: Die Waiblinger Kinderärztin Dr. Annette Weimann rät von Diäten bei Kindern und Jugendlichen dringend ab. Das Einzige, was sie im Not-, weil Übergewichtsfall gelten lässt, ist FdH.

Die Werbung kam per Mail und locker-flockig: ein Rap für Kinder und Jugendliche, zu sehen auf Youtube. Es geht um den gigantischen Zuckerberg, den wir Tag für Tag verspeisen. Zucker in jedem Essen, in jedem Getränk, mit Namen, die eher verschleiern, als auf den Dickmacher aufmerksam zu machen. Gleich dazu geliefert wurde der Link auf eine Verkaufsplattform mit kohlenhydratreduzierten Lebensmitteln, genannt Low-Carb. Denn Kohlenhydrate wandelt der Körper recht flott in Zucker um. Also sollte derjenige, so die Aussage, der zuckerreduziert essen will, weil er etwa ein bisschen moppelig ist und abnehmen will, Kohlenhydrate reduzieren.

Ja, sagt Dr. Annette Weimann, Kinder- und Jugendärztin aus Waiblingen, Kinder und Jugendliche nehmen tatsächlich sehr oft viel zu viel Zucker zu sich. Und ja, es gibt eine erschreckend hohe Anzahl von zu dicken Kindern und Jugendlichen. Aber eine Low-Carb-Diät bei Kindern? Auf gar keinen Fall. Kinder und Jugendliche sollten sich gesund und ausgewogen ernähren, „das ist immer besser als jede Art von Diät“. Kohlenhydrate, sagt die Ärztin, sollen durchaus mit Achtung betrachtet, aber niemals vom Speiseplan verbannt werden.

Und wenn die Kinder zu dick sind?

Da gibt’s, sagt Annette Weimann, den schönen alten Spruch unserer Großeltern: Frühstücke wie ein Kaiser, esse zu Mittag wie ein Edelmann und zu Abend wie ein Bettelmann. Oder kürzer und etwas heftiger ausgedrückt: FdH – friss die Hälfte. „Da haben Sie ja dann schon so was wie Low-carb“ – nämlich am Abend von allem etwas weniger. Und der Körper hat die lange, lange Nacht, in der kein bisschen Nahrung Nährstoffe liefert, und greift, um diese Hungerzeit zu überstehen, automatisch auf die Reserven zurück. Zu dicke Kinder, so Annette Weimann, sollen sowieso überhaupt nicht abnehmen. Solange sie noch in der Wachstumsphase sind, sollen sie nur nicht weiter zunehmen. Ein Siebenjähriger ist mit 40 Kilo deutlich übergewichtig. Mit neun liegen die 40 Kilo dann schon wieder im Normbereich. Bei Jugendlichen, die ihre endgültige Größe erreicht haben, wächst sich’s leider nicht mehr aus. Bringen sie deutlich zu viele Kilo auf die Waage, müssen sie das FdH wirklich wörtlich nehmen.

Gewicht ist auch Veranlagung: Es gibt spindeldürre Kinder, die futtern wie die Scheunendrescher. Und es gibt Kinder, die sind einfach ein bisschen besser gepolstert. Das ist nicht schlimm. Aber dann müssen die Eltern aufpassen, bremsen und mit gutem Beispiel vorangehen. Eltern und Kinder, sagt Annette Weimann, müssten wieder lernen, dass nicht jeder Hunger sofort befriedigt werden muss. Der nachmittägliche Spielplatzbesuch braucht keine Tupperdosen voller Apfelschnitze und Kekse. Selbst wenn sie aus Dinkel sind. Nicht jedes Mittagessen muss zum Abschluss noch mit einem Pudding, einem Joghurt, einem Kompott bekrönt werden. Und wer Durst hat, der kann mal zum völlig kalorienfreien Wasser greifen, statt zum Saft oder gar zur Limo.

Essen soll Spaß machen und schmecken

Essen, sagt Annette Weimann, soll gesellig sein, Spaß machen, schmecken. Es soll bewusst inszeniert werden am gemeinsamen Tisch, zu bestimmten Zeiten und nicht so schnell zwischendurch und ohne jede Übersicht über das, was den ganzen Tag über immer wieder im Mund landet. Kuchen, Eis, Schokolade sind okay, aber etwas Besonderes, Belohnung, gemeinsames Vergnügen. Und wer satt ist, muss nicht aufessen. Kinder, sagt Annette Weimann, haben noch ein sehr gutes Gespür dafür, wann sie genug haben. Und wenn dann eine halbe Kartoffel liegen bleibt, dann bleibt sie halt liegen. Kinder, die spüren, dass der Bauch voll ist, brauchen keine Low-Carb-Diät, ganz egal, wie in die gerade ist.