Überlastung und immer mehr Patienten: Ärzte im Rems-Murr-Kreis vor Riesenproblem

Warteschlangen durchs gesamte Treppenhaus oder viele Meter auf den Gehweg hinaus? Nichts Ungewöhnliches mehr in den Arztpraxen des Rems-Murr-Kreises. Die Ärzte sind stinksauer. Hausärzte haben sogar zu einem Streik aufgerufen. Ärzte sind meist selbstständig – sie setzen damit keinen Arbeitgeber unter Druck, sondern mindern nur die eigenen Einnahmen. Das heißt: Der Kittel brennt. Was ist los? Einer, der Bescheid weiß, sagt: Das Gesundheitssystem krankt. An vielen Stellen.

Den Patienten wird was „vorgegaukelt“, die Ärzte stehen vor einem Riesenproblem

Dr. Karl-Michael Hess, erfahrungspraller Kardiologe aus Schorndorf und Sprecher der Ärzteschaft Rems-Murr Süd, ist immer für Zitate gut. Doch so ist der Frust noch nie aus ihm herausgebrochen. Den Patienten, sagt er, werde von der Politik „vorgegaukelt“, dass sie keine Leistungskürzungen haben werden. Und die Ärzte stünden vor einem Riesenproblem. Dieses Riesenproblem sei die Summe aus vielen Problemen, und die beträfen so ziemlich jeden Bereich, den der Arztberuf streift.

Da ist zum Beispiel die Verhandlung mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Es geht ums Geld. Das kennt man ja schon: Das Budget der Ärzte ist gedeckelt, eine Honorarerhöhung nicht in Sicht. Haben die Mediziner ihre genehmigte Summe verbraucht, kriegen sie nichts mehr, egal, wie viel sie schuften. Egal, ob Corona grassiert, eine Grippewelle alles lahmlegt oder sonst eine medizinische Katastrophe einen Menschen trifft. Ärzte sollen, so schaut’s, sagt Hess, zumindest gerade aus, auch keinen Inflationsausgleich bekommen. Ganz gleich, wie die Preise davongaloppieren.

„Überbordende Bürokratie“ und „Formulare für nix und wieder nix“

Die Ärzte, sagt Hess, litten auch an „überbordender Bürokratie“ und einer „misslungenen Digitalisierung“. Man musste einen digitalen Arztausweis anschaffen? Ein professioneller ITler, sagt Hess, brauchte bei ihm einen halben Tag, um das Ding zum Laufen zu bringen. Die Bearbeitung der digitalen Krankmeldung dauere viel länger, als wenn man Zettel von Hand ausfüllte. Und man müsse trotzdem noch ausdrucken, denn der Arbeitgeber brauche das Papier. Das elektronische Rezept „dauert ewig“ und dazu gebe es „Formulare für nix und wieder nix“. Das alles ist Arbeitszeit, die für die Behandlung von Patienten verloren ist.

Arztpraxen sind auch keine vom Rest der Welt unberührten Inseln. Man könne sich, sagt Costia Röder, Hausärztin in Schwaikheim, „nicht vorstellen, was hier los ist“. Das eigentlich große Team wurde fast komplett vom Coronavirus erwischt – übrig geblieben sind von den eigentlich vier Medizinern zwei und vom Team drumrum eine Auszubildende. Der Praxisalltag geht weiter, inklusive großer Impfaktionen. Normalerweise gehen rund 250 Patientinnen und Patienten pro Tag durch die Praxis. Wird einen Nachmittag lang geimpft, können schon allein da gut 170 Leute anstehen. In der Praxis Röder geht’s, wenn alle im Team gesund sind, gegen 6.30 Uhr morgens mit der Arbeit los. Schluss ist ungefähr um 20 Uhr. Das muss man durchstehen.

Ärztestreik am Mittwoch: Ärzte bezeichnen sich als "überbelastet"

Mit Praxisschließungen reagierten am Mittwoch, 19. Oktober, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Sie bezeichnen sich als „überbelastet“. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg erklärt: „Die Ärzte werden mit mehr Aufgaben belastet, die nicht unmittelbar der Patientenversorgung dienen“. Die Rahmenbedingungen würden immer schwieriger. Die Praxis Röder hatte nicht geschlossen. „Wir schaffen das nicht. Aber wir stehen voll dahinter.“

Tatsächlich müssen die Hausarztpraxen sehr oft auch immer mehr Patienten versorgen. Rund 30 Patienten fragen jeden Monat bei den Röders an, ob sie aufgenommen werden können. Im Rems-Murr-Kreis fehlen Hausärzte. Laut Kassenärztlicher Vereinigung könnten noch 18,5 Arztsitze besetzt werden.

Im Bereich Rems-Murr-Süd klappe es, sagt Karl-Michael Hess, zum Glück noch recht gut mit der Übergabe von Praxen an Nachfolger. Im Backnanger Bereich sehe das ganz anders aus. „Da ist die Versorgungsquote auf 85 Prozent gesunken.“ Ein Murrhardter Mediziner hat – auf der Suche nach einem willigen Kollegen – auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung eine Anzeige geschaltet, die quasi alles möglich macht. Er sucht jemand für „Mitarbeit“, „Unterstützung“, „Vertretung“ oder „Übernahme“ der Praxis. Er bietet einen vollen, einen dreiviertel, einen hälftigen oder einen viertel Versorgungsauftrag an, es kann Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet werden. Und das Bonbon dazu: „Ich werde vom besten Team der Welt unterstützt.“

Fürs Neupatientenaufnehmen wurde Geld versprochen – jetzt ist’s „einfach so weg“

Findet dieser Arzt, finden die anderen niemanden, der mit einsteigt, müssen alle, die noch arbeiten, die Lücke schließen und die Patientinnen und Patienten auffangen.

Es war dem ehemaligen CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu verdanken, dass Ärzte, die Patienten neu aufnahmen, für den ersten Besuch zusätzliches Geld über das übliche Budget hinaus bekamen. 2019 wurde das eingeführt, der heutige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, wertete diese Entscheidung damals als „sinnvoll“. Denn, so sagt auch Karl-Michael Hess, ein neuer Patient macht viel Arbeit. Diese sogenannte extrabudgetäre Neupatientenregelung wurde am Donnerstag, 20. Oktober, vom Bundestag wieder gekippt.

Mit der aktuellen Gesetzgebung, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, würden „der ambulanten Versorgung Mittel entzogen“. „Das halten wir nicht für sachgerecht.“

Karl Lauterbach: Ist er nicht besser als die Vorgänger?

Karl Lauterbach mache es wie alle seine Vorgänger, sagt Karl-Michael Hess. Gebe es eine Kostensteigerung im Gesundheitssystem, oh Wunder bei einer Pandemie, bastele man was, um die Kosten zu reduzieren.

Das Extrageld diente dazu, erstens die Patienten überhaupt unterzubringen und sie zweitens, wenn nötig, auch schnell vom Hausarzt zu einem Facharzt vermitteln zu können. Für das zusätzliche Geld wurden zusätzliche Sprechstunden eingerichtet und oft genug zusätzliches Personal eingestellt.

Fachärzte warnen nun davor, dass die Wartezeiten für neue Patienten ins Unendliche wachsen werden. Es dürften vor allem Kassenpatienten betroffen sein. „Wenn wir kein Geld mehr dafür kriegen, dann fahren wir halt wieder zurück“, sagt Karl-Michael Hess. „Was würden Sie denn machen? Sie können doch nicht Miese machen.“

Die Streichung dieses Geldes, sagt Hess, sei „eine Respektlosigkeit“. Die Ärzte hätten Strukturen aufgebaut, Stunden drangehängt, sich den „A*** aufgerissen“ und dann bekämen sie eine „geklatscht“. Die Politik müsse endlich akzeptieren, dass die Kosten steigen. Das Gesundheitssystem kranke „von oben bis unten“.