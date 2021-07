16 Unwettereinsätze im Rems-Murr-Kreis: Baum stürzt auf Kindergarten

Teils heftige Gewitter und Starkregenfälle haben am Montagabend (26.7.) im Rems-Murr-Kreis insgesamt 16 Unwetter-Einsätze gesorgt, so ein Sprecher der Polizei in Aalen am Dienstagmorgen (27.6.). In Plüderhausen stürzte ein Baum auf einen Kindergarten, die Feuerwehr musste zudem umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste von Straßen entfernen. In Endersbach schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein.Deutschlandweit sorgten Unwetter nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa am Montag für zahlreiche Einsätze: Nach Angaben des Polizeipräsidiums im bayerischen Kempten musste die Feuerwehr im Raum Sonthofen und Burgberg am frühen Montagabend ausrücken, um Keller auszupumpen. Im oberbayerischen Rosenheim waren laut Landratsamt mehr als 1000 Kräfte im Einsatz, etwa um Wasser aus einem übervollen Bach abzupumpen.

Im baden-württembergischen Rastatt fiel ein Baum bei einem Gewitter um und verletzte vier Menschen - darunter einen schwer.

Bahnstrecke München-Salzburg war wegen Bäumen in der Oberleitung zwischen Rosenheim und Salzburg zwischenzeitig gesperrt. In der Nacht zum Dienstag entspannte sich die Lage fast überall, wie die Polizeidienststellen mitteilten