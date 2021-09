„Die Zahl der E-Autos wächst, aber die öffentliche Ladeinfrastruktur im Rems-Murr-Kreis hinkt hinterher“, so fassen die FDP-Landtagsabgeordneten Jochen Haußmann und Jutta Goll zusammen, was die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage von Jochen Haußmann geantwortet hat: Danach gibt es aktuell 172 Ladepunkte im Rems-Murr-Kreis, aber nur 22 Schnellladepunkte. Es gibt aber schon 3127 Elektroautos, die Strom tanken müssen. und 2969 Plug-in-Hybride, die Strom tanken können. Auswärtige, die in den