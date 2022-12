19 Grad am Arbeitsplatz: Viel Verständnis unter Beschäftigten im Rems-Murr-Kreis

Mal ehrlich: Schön ist das nicht, wenn einen morgens früh im Büro der Niesreiz quält, weil Fußkälte sich bis ins Nieszentrum der Vorderhirnrinde durchgearbeitet hat. Darüber zu klagen, fühlt sich komplett falsch an, denn jedem ist klar: Energiesparen bleibt dringend anzuraten. Der Klimawandel! Heizen ist arg teuer geworden, allen sitzt die Furcht vor der Mangellage im Nacken – kurzum: Schon okay, die 19 Grad im Büro. Saukalt wär’ anders. Und seit es draußen wieder wärmer bleibt, ist eh alles gut.

Den eher klassenkämpferischen Hinweis konnte sich DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel im November aber nicht verkneifen. Sie fragt sich in einer Kolumne, „warum sich die Spartipps nicht an das reichste Prozent der Bevölkerung richten, die zusammen so viel Energie verbrauchen wie die unteren 16 Prozent.“ Energiesparen am Arbeitsplatz dürfe nicht krank machen, mahnt sie, und weiter: „Der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten muss immer im Vordergrund stehen. Die Kritik der Betriebs- und Werksärzte am Absenken der Temperaturen in Betrieben und Büros ist berechtigt.“

Wärmende Decken und Socken mit hohem Schurwolleanteil

Mittlerweile haben Belegschaften diverse Erfahrungen gesammelt, wärmende Decken liegen am Arbeitsplatz bereit, das Ersatzpaar Socken verfügt über einen extra hohen Schurwolleanteil, und der eine oder die andere hat erkannt: Man kann auch eine Fleecejacke obendrüber ziehen, sofern grad alle Pullis in der Wäsche gammeln.

Beispielsweise bei Stihl beschwert sich niemand groß, zumindest dringen Klagen nicht nach außen durch: „In unserer Belegschaft herrscht großes Verständnis für diese Maßnahmen“, berichtet Stihl-Sprecherin Hien Nguyen. Das Unternehmen orientiere sich an den Vorgaben des EnSikuMaV der Bundesregierung und habe „im Zuge der Energiekrise in allen Arbeitsräumen, sowohl in Büros als auch in Produktions- und Logistikbereichen, die Lufttemperatur auf mindestens 19 Grad Celsius angepasst.“

EnSikuMaV!

Diese Abkürzung hätte eine Trophäe verdient. EnSikuMaV! Was will sie uns sagen: Entscheiden Sie in keiner Umgebung mit allen Volltrunkenen?

Spaß beiseite. Zur EnSikuMaV später mehr.

Zurück zu Stihl: Von der 19-Grad-Regel ausgenommen bleiben Sozial- und Duschräume. In ersteren bleibt’s 21 Grad warm, und obwohl Kältereize nach heißen Duschen nachgewiesenermaßen die Gesundheit fördern, das wusste schon Kneipp – heizt man in Duschräumen auf 24 Grad hoch. Vermutlich hat das irgendwas mit EnSikuMaV zu tun.

Wie halten sie’s bei Kärcher? Dort pfeifen sie offenbar auf EnSikuMaV – und nähern sich der Temperaturfrage trickreich von der Maximal-Richtung statt von der Mindestens-Seite. „Kärcher hat als Beitrag zur Sicherung der allgemeinen Energieversorgung die Temperaturen in den Arbeitsräumen übergangsweise gesenkt – in den Büros auf maximal 20 Grad, in den Fertigungshallen auf 18 Grad Celsius“, teilt Kärcher-Sprecherin Anouk von Hochmeister mit.

Und? Wie kommt das in der Belegschaft an?

„Die Mitarbeitenden unterstützen diese wirksame Maßnahme und haben gegebenenfalls einfach ihre Kleidung entsprechend angepasst.“

Rückfrage beim Deutschen Gewerkschaftsbund: Gehen bei euch reihenweise Klagen ein wegen Frostbeulengefahr?

Nö.

„Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen gestern nicht mehr geantwortet habe“, schreibt DGB-Gewerkschaftssekretär Andre Fricke, der auch für den Rems-Murr-Kreis zuständig ist: „Nach Rücksprache mit unseren Mitgliedsgewerkschaften sind bislang keine vermehrten Beschwerden oder Probleme aufgrund von geringeren Raumtemperaturen aufgetreten. Aus gewerkschaftlicher Sicht bleibt dabei zentral, dass sich Betriebe und Beschäftigte über die Betriebs- und Personalräte auf einvernehmliche Regelungen einigen, und die Gesundheit der Beschäftigten im Auge behalten wird.“

Was sonst noch im Auge zu behalten wäre: EnSikuMaV. Das ist die Abkürzung für „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“, obwohl es ja, der Abkürzung folgend, Energieversorgungssicherungskurzfristmaßnahmenverordnung heißen müsste.

Wichtiger als der Titel der Verordnung bleibt der Inhalt, etwa dieser:

In einem Arbeitsraum in einem „öffentlichen Nichtwohngebäude“ darf die Lufttemperatur höchstens auf die folgenden Höchstwerte geheizt werden: Für körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit 19 Grad Celsius, für körperlich leichte Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 18 Grad Celsius, für mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeit 18 Grad Celsius, für mittelschwere Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 16 Grad Celsius oder für körperlich schwere Tätigkeit zwölf Grad Celsius.