20 Kilo Marihuana in Schorndorfer Schuppen: Wirre Geschichte um eine lange Nacht

Es geht um 20 Kilo Marihuana in einem Schorndorfer Schuppen – und um eine scharfe Schusswaffe, die der Angeklagte einem Kontrahenten im Streit an den Kopf gehalten haben soll: Im Landgericht Stuttgart begann am Freitag der Prozess gegen einen 56-jährigen Dealer-Veteranen aus Schorndorf.

Der Angeklagte wurde aus dem Untersuchungsgefängnis Stuttgart-Stammheim, wo er seit seiner Festnahme im Juli sitzt, in den Gerichtssaal gebracht – und seine Verteidiger Carola Steiner und Daniel Petrovic baten gleich zu Beginn des ersten Verhandlungstages um ein Rechtsgespräch mit der 14. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Hans-Peter Schöttler und mit Staatsanwalt Dr. Michael Wahl.

Im Falle eines Geständnisses, so das Ergebnis des Gesprächs hinter verschlossenen Türen, könne sich die Kammer in diesem Fall vorstellen, die Haftstrafe auf fünf bis fünfeinhalb Jahre zu begrenzen.

Parallel dazu riet ein Sachverständiger – Christopher Dedner, Chefarzt des Zentrums für Psychiatrie Winnenden – zur Unterbringung des suchtkranken Schorndorfers in einer Entziehungsanstalt und damit im Maßregelvollzug.

Bei einer Durchsuchung fanden sich Drogen, Pistolen, Bajonett

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft legt dem 56-Jährigen zur Last, in seiner Schorndorfer Wohnung und einem dazugehörigen Schuppen mindestens 20 Kilo Marihuana zum Verkauf bereitgehalten zu haben. In besagter Wohnung hätten sich auch sieben Plomben Amphetamin, zwei Haschisch-Brocken, zwei Pistolen, Schussmunition und ein Bajonett befunden.

Die Polizei, so Staatsanwalt Wahl, sei ins Spiel gekommen, als der Angeklagte einem 38-jährigen Schorndorfer, der ihm einen Teil der Drogen gestohlen haben soll, eine scharfe Schusswaffe an den Kopf gehalten habe.

Der 38-Jährige allerdings gab als Zeuge vor Gericht an, er höre heute zum ersten Mal, dass er dem Angeklagten Drogen geklaut haben solle. Der Mann entschied sich kurzerhand dafür, von seinem daraus resultierenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.

Geldbriefe hinter der Lüftungsklappe

Zu den Tatvorwürfen hat der Angeschuldigte bisher bei polizeilichen Befragungen angegeben, er habe die 20 Kilo Marihuana zum Geburtstag geschenkt bekommen. Als die Polizei erstmals zu ihm kommen wollte, war er mit seiner Lebensgefährtin bereits in einem Auto davongefahren, wurde aber kurz darauf im Zuge einer Fahndung festgenommen.

Ein Kripo-Beamter, der bei der Durchsuchung der Schorndorfer Wohnung dabei war, ließ auch das Zimmer der Tochter des Angeklagten auf den Kopf stellen, weil sich herausgestellt habe, dass sie von der ganzen Sache wusste. Die 27-jährige Tochter, so der Kriminalkommissar, habe ein Kuvert mit Tabletten und ein Briefchen Kokain, angeblich für den Eigenkonsum, freiwillig herausgegeben.

Hinter einer Lüftungsklappe über der Toilette seien dann allerdings noch drei Briefumschläge mit jeweils 1000 Euro sichergestellt worden, bei denen es sich möglicherweise um Drogengeld handeln könnte.

Eine eher wirre Geschichte um eine lange Nacht

Aus der psychiatrischen Untersuchung des beschuldigten Schorndorfers in der JVA Stammheim berichtete Gerichtsgutachter Dedner: Bei ihm habe der Mann zu den Tatvorwürfen nichts sagen wollen, dann aber doch einiges erzählt ...

Der 56-Jährige will anlässlich seines Geburtstages mit seiner Partnerin in einer Schorndorfer Bar gewesen sein, wo sich der 38-Jährige, der ihm Drogen gestohlen habe, einfach zu ihnen an den Tisch gesetzt und die Partnerin zugetextet habe. Nach einer verbalen Auseinandersetzung will der 56-Jährige bezahlt und mit der Partnerin das Lokal verlassen haben – der 38-Jährige habe ihnen aber hinterhergerufen, sie würden eine unruhige Nacht haben. Und gegen 2.20 Uhr hätten mit diesem zwei weitere Männer vor seiner Wohnungstüre gestanden – so soll es zur Bedrohung mit der scharfen Schusswaffe gekommen sein.

Die Verhandlung wird am 15. November 2022 fortgesetzt.