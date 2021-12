Die Coronavariante Omikron verbreitet sich rasend schnell. In den USA und mehreren europäischen Ländern dominiert sie bereits das Infektionsgeschehen. Auch im Rems-Murr-Kreis ist sie bereits angekommen. Doch ist Omikron wirklich so gefährlich, angesichts dessen, dass aus Südafrika von milden Krankheitsverläufen berichtet wird? Wie verbreitet ist die Virusvariante schon in Baden-Württemberg? Aktuelle Zahlen, Hintergründe und Experten-Stimmen.

Wie verbreitet ist Omikron