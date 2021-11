Um der Corona-Notlage in den Krankenhäusern und des Infektionsgeschehens Herr zu werden, verschärft die Landesregierung die Regeln aller Voraussicht nach ab Mittwoch (24.11.). Besonders Ungeimpfte werden noch mehr eingeschränkt. Auf den Einzelhandel und die Hotels kommt womöglich 2G zu, auf Friseursalons 3G mit PCR-Test. Für Veranstaltungen gilt bald wohl 2G plus. Wir erläutern, welche neuen Regeln es sehr wahrscheinlich geben wird und wann sie warum im Rems-Murr-Kreis in Kraft treten