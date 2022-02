Polizeibeamte haben in einer Bananenreiferei in Urbach die bisher größte je in Baden-Württemberg sichergestellte Kokainmenge gefunden: 336 Kilogramm waren in einem Container voller Bananenkartons versteckt. Das Landeskriminalamt gibt das aktuell in einer Pressemitteilung bekannt. Der Erfolg der Polizei war allerdings schon Ende Januar gewesen. Laut Pressestelle des Landeskriminalamts war das Rauschgift in Ein-Kilo-Pakete abgepackt und in die Kartons zwischen die unreifen Bananen