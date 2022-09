35 Millionen Minus in nur einem Jahr: Brutales Defizit in den Rems-Murr-Kliniken

„Finanzzwischenbericht“ lautete ganz harmlos der Tagesordnungspunkt im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss des Kreistages. Tatsächlich ging es um die Nachwehen der Corona-Pandemie und die Vorboten der Rezession. Dramatisch erwischt hat es die Rems-Murr-Kliniken: Sie leiden unter anderem coronabedingt unter Patientenschwund - Finanzdezernent Peter Schäfer rechnet in diesem Jahr deshalb mit einem Minus von 35 Millionen Euro. Wer soll das bezahlen? Spannende Frage ...

35 Millionen Minus binnen eines einzigen Jahres (es hat sich schon länger angebahnt, siehe auch hier), das heißt: Trotz des Corona-Rettungsschirms des Bundes (6,5 Millionen) und des Zuschusses des Landes (3,5 Millionen) bleiben am Kreis als Träger etwa 25 Millionen Euro Miese hängen. Die Mitte Oktober beginnenden Beratungen über den Kreishaushalt 2023 dürften schwierig werden. Denn auch die Ausgaben für Soziales steigen ungebremst.

Krankenhäuser quer durch die Republik in schweren Finanznöten

Als Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken hatte Landrat Richard Sigel kürzlich Alarm geschlagen. Die Krankenhäuser bräuchten dringend Entlastung und Unterstützung, appellierte Sigel an Bund und Land, die Kliniken nicht im Stich zu lassen. Wie die beiden Krankenhäuser in Schorndorf und Winnenden, schreiben 60 Prozent der Kliniken rote Zahlen. Viele von ihnen seien gar von der Pleite bedroht.

Die Gründe liegen unter anderem in der Corona-Pandemie, die die Krankenhäuser in zweifacher Hinsicht stark belastet hat: Auf der einen Seite stiegen die Kosten, auf der anderen Seite blieben die Patientinnen und Patienten weg; sprich: Einnahmen.

Dann folgte der nächste Schock für die Krankenhäuser: Die Energiepreise steigen rasant, und die Inflation treibt die Kosten für medizinische Produkte, Hygieneartikel und Lebensmittel in die Höhe.

Und sowieso ächzt das gesamte Krankenhaus-Finanzierungssystem seit Jahren in allen Fugen - ausführliche Hintergründe zu teilweise grotesken Fehlentwicklungen lesen Sie auch hier.

Unterm Strich rechnen die Rems-Murr-Kliniken 2022 mit einem Minus von 35 Millionen Euro. Folge: Anfang des Jahres hatte Finanzdezernent Peter Schäfer noch mit 15 Millionen Zuschussbedarf für den Kreis kalkuliert – der wird nun aber bis Ende des Jahres wohl zehn Millionen mehr zubuttern müssen. (Der brachiale Finanzdruck dürfte auch mit zum Rücktritt von Kliniken-Geschäftsführer Marc Nickel geführt haben - mehr dazu auch hier.)

Warum es dennoch Hoffnung gibt mit Blick auf den Kreis-Etat

Die Kliniken sind es nicht allein, die den erst vor einem Dreivierteljahr beschlossenen Kreis-Etat heute schon recht alt aussehen lassen. Vorbei sind die Zeiten, als der Finanzdezernent sich von den Kreisrätinnen und Kreisräten bei seinem Finanzzwischenbericht schelten lassen musste, dass er zu pessimistisch plane und am Jahresende immer ein viel zu hoher Überschuss stehe. Vor allem die Bürger- und Oberbürgermeister ärgerten sich, eine zu hohe Kreisumlage gezahlt zu haben. Weshalb Überschüsse dann teilweise wieder an die Städte und Gemeinden zurückflossen.

So auch ein paar Millionen fürs Jahr 2021, das nun abgerechnet ist: Unterm Strich gab es trotz Mehrausgaben für Soziales (7,7 Millionen Euro), Corona-Krise (5,1 Millionen) und Kliniken (3,5 Millionen) einen Überschuss von fast zwölf Millionen Euro. Den Mehrausgaben standen auch Mehreinnahmen, zum Beispiel Steuereinnahmen (10,3 Millionen) und Grunderwerbssteuer (4,2 Millionen), beziehungsweise geringere Ausgaben gegenüber, zum Beispiel für die Jugendhilfe (6,7 Millionen).

Mit Blick auf das laufende Haushaltsjahr 2022 zeigte sich Schäfer trotz allem verhalten optimistisch. Dem höheren Defizit bei den Kliniken und Mehrausgaben für Soziales stehen auch höhere Steuereinnahmen, sogenannte Schlüsselzuweisungen, und die Kostenerstattung für die Sozialleistungen für Geflüchtete (acht Millionen) gegenüber. Mit 23,9 Millionen Euro werden die Schulden sogar auf einen Tiefststand fallen.

Sind die Neubau-Pläne fürs Landratsamt in Waiblingen haltbar?

Solchermaßen gut gerüstet, kann die Krise kommen. „Die guten Vorjahresergebnisse und der Schuldenabbau tragen dazu bei, dass die begonnenen Investitionen im Zuge der Gesamtimmobilienkonzeption trotz der herausfordernden finanziellen Situation zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin fortgesetzt werden können.“

Für den Neubau des Landratsamts am Alten Postplatz in Waiblingen nimmt der Kreis rund 50 Millionen Euro neue Schulden auf. Insgesamt stehen aber zusammen mit der Sanierung des alten Landratsamtes aus den 1950er und 1980er Jahren sogar mehr als 100 Millionen Euro zur Debatte.

CDU-Chef Armin Mößner fordert Hilfen von Bund und Land

Kein Wunder, dass da so mancher Kreisrat kalte Füße kriegt. So regten Ulrich Lenk (FDP-FW), Jürgen Hestler (SPD) oder Anne Kowatsch (Grüne) an, ob der zu erwartenden finanziellen Turbulenzen die Immobilienkonzeption auf den Prüfstand zu stellen.

Armin Mößner, Fraktionschef der CDU, mahnte wegen der steigenden Energiepreise Hilfen des Bundes und des Landes an. Denn nicht nur die Krankenhäuser litten unter den steigenden Kosten, auch auf den Sozialetat (Hartz IV) dürften die höheren Heizkosten durchschlagen.

Andreas Hesky (Freie Wähler) macht sich „massive Sorgen“ um die Krankenhäuser. Er wolle sich gar nicht ausmalen, wie hoch die Defizite der drei alten Kreiskrankenhäuser wären. Mit Blick auf die umliegenden Landkreise, die erst jetzt ihre kleinen Hospitäler schließen und zentrale Kliniken planen, habe sich die Entscheidung des Rems-Murr-Kreises als richtig erwiesen. „Wir sind auf schwierige Zeiten gut eingestellt.“