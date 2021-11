444 Covid-Intensivpatienten müssen derzeit (Stand: Mittwoch, 17.11., 12.15 Uhr) in den Krankenhäusern Baden-Württembergs versorgt und davon 201 beatmet werden. Angesichts der immer angespannteren Lage in den Krankenhäusern appelliert Dr. Torsten Ade von den Rems-Murr-Kliniken an die Bevölkerung: „Bitte reduzieren Sie ihre Kontakte. Denken Sie jeden Tag morgens daran, abends können Sie bereits auf der Intensivstation liegen, wenn sie nicht vorsichtig sind.“ In Winnenden und Schorndorf werden