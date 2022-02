Nachdem in Baden-Württemberg seit Mittwoch (23.02.) wieder die Corona-Warnstufe gilt, passt das Landratsamt Rems-Murr-Kreis seine Regelungen für den Publikumsverkehr an. Das teilte die Pressestelle des Landratsamts am Freitag mit (25.02.).

Ab Montag, 28. Februar, gilt für Kundinnen und Kunden des Landratsamtes keine 3G-Pflicht mehr. Damit darf das Gebäude betreten werden, ohne einen Nachweis vorlegen zu müssen.

Vorab möglichst Termin vereinbaren

Die Kreisverwaltung