Abfallwirtschaft Rems-Murr: Streik schränkt Service am Mittwoch (22.03.) ein

Für Mittwoch (22.03.) hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Bestreikt wird auch die Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR (AWRM). Die Entsorgungszentren in Kaisersbach und Schorndorf bleiben an diesem Tag geschlossen. Das teilte die AWRM am Montag (20.03.) mit.

Mit Wartezeiten in Backnang-Steinbach und Winnenden zu rechnen

Dringende Müllanlieferungen sind lediglich an den Entsorgungszentren Backnang-Steinbach und Winnenden möglich. Dort muss am Mittwoch (22.03.) aber mit erheblichen Wartezeiten gerechnet werden. Da nur eine Notbesetzung vor Ort ist, empfiehlt die AWRM Anlieferungen auf einen anderen Tag zu verschieben.

Auch in der AWRM-Verwaltung in Waiblingen kann es zu Wartezeiten kommen. Es muss damit gerechnet werden, dass Anliegen nicht unverzüglich bearbeitet werden können.

Wertstoffhof in Waiblingen geöffnet

Sämtliche Abfuhren werden planmäßig durchgeführt. Mülltonnen bleiben also nicht ungeleert stehen. Auch der Wertstoffhof in Waiblingen sowie die Problemmüllsammelstelle in Waiblingen sind wie gewohnt geöffnet.