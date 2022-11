Action unter der Lupe: Das Geheimnis des Discounters, der nach Weinstadt kommt

Wenn Lidl der Ronaldo unter den Discountern ist und Aldi der Messi, dann ist Action der Musiala: noch nicht der größte Star, aber das heißeste Branchenversprechen. Im Dezember eröffnet Action auch in Weinstadt eine Filiale. Was ist dran an dieser Billig-Kette, was macht sie aus, was ist ihr Geheimnis? Schauen wir mal rein ... eine Geschichte über Schleim im Ölfass, Kunstfellmäntel, nie gehörte No-Names, Markenartikel und ein ungewöhnliches Geschäftsmodell.

Im Action Lorch, im Action Gmünd: Erste Eindrücke

Fährst du halt mal vorbei am Mittwochabend um 18 Uhr, hast du dir gedacht, der Action in Lorch liegt ja auf dem Heimweg, und in Gmünd gibt's gleich noch einen. Die ziehst du dir beide rein. Und wenn du schon da bist, kannst du auch gleich Öl kaufen, das im Küchenschrank ist fast leer.

Und das hast du gefunden: Knoblauch-Öl. Chili-Knoblauch-Öl. Kokos-Öl. Schleim im Ölfass (falls Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie Ihre Kinder oder Enkel) für 99 Cent. Und Motoren-Öl der Marke Valvoline, Typ 10w40, 4,99 Euro der Liter. Verführerisch! Nur lässt sich damit halt schlecht Salat anmachen.

Erste Erkenntnis: Wenn du was ganz Bestimmtes suchst, dann suchst du danach vielleicht lieber nicht im Action. Aber so ist der Laden auch gar nicht gedacht, dazu später mehr.

Zunächst etwas Atmosphäre: Ob in Lorch oder in Gmünd, der Bär steppt an diesem Mittwochabend weder hier noch dort. In Gmünd ist nur eine Kasse besetzt, und an der bildet sich keine Schlange. Keine Dudelmusik im Hintergrund. Es ist leise, fast still hier drin, ganz angenehm nach dem Trubel des Arbeitstages. Zumal beide Läden okay aussehen: ausgesprochen schmucklos zwar, aber nicht schuhschachtelig abschreckend. Die Gänge sind überraschend breit, und vor allem kannst du dich hier nicht verlaufen – alles ist geradlinig und übersichtlich angeordnet.

Heute hier, morgen fort: Die Action-Einkaufspolitik

Ein Versprechen hängt aus: „Jede Woche 150 neue Produkte“. In diesem Satz verdichtet sich ein Grundprinzip von Action: Manche Sachen gibt es zwar immer, Zahnpasta und Duschgel dürfen zum Beispiel nie fehlen, aber vieles wechselt. 60 Prozent des etwa 6000 Artikel zählenden Sortiments sind flexibel. Action kauft systematisch Restposten und Überproduktionsbestände in riesiger Menge auf – und das gibt es dann eben, bis es weg ist. Oder frei nach Hannes Wader, der einst „Heute hier, morgen dort“ sang: Heute hier, morgen fort.

Diese Einkaufspolitik führt zu einer vogelwilden Regalmischung aus No-Names, von denen du noch nie gehört hast, und verblüffend vielen Markenprodukten von Adidas über Haribo bis zu Schauma-Shampoo von Schwarzkopf.

Und doch wirken die Läden nicht chaotisch, denn es gibt eine felsenfeste Grundordnung – in 14 Kategorien ist immer allerhand da, wenngleich nicht immer dasselbe: Multimedia, Haustierbedarf, Deko- und Bastelsachen, Essen und Trinken, Sport, Spielzeug, Mode, Heimwerkerbedarf, Haushaltswaren, Körperpflege, Gartenbedarf, Heimtextilien, Bürobedarf, Waschen und Reinigen. Besonders die Bastelregale genießen unter Leuten, die in Kindergärten oder Grundschulen arbeiten, einen guten Ruf.

Action wird oft auch als Non-Food-Discounter bezeichnet, aber das stimmt nur insofern, dass es keine Kühlregale und leicht verderbliche Ware gibt. Aber drei Rollen Mentos mit Minzgeschmack für 99 Cent oder zehn Würfel Maoam für 98 Cent sind ja auch was zum Essen – wenn du dir Zähne und Bauch genüsslich verkleben willst, hast du die Qual der Wahl. Und dann gar der Wuchtbrummer: eine Monsterflasche vom berühmten Heinz-Ketchup, anderthalb Kilo, schwer genug, um damit einen Jungbullen zu erschlagen – für 3,95 Euro!

Kunstpelzstiefel, Sneakersocken und das Action-Personal

Schlendern wir weiter: Headset von Hama, 3,99 Euro. PS4-Controller, 1,99 Euro. Drei Paar Sneakersocken von Lotto, 2,95 Euro. Bilderrahmen und Christbaumkugeln, Lavendel im Blumentopf und Vogelhäuschen, Schlafsack und Toaster, Nahrungsergänzungsmittel und Badeschlappen, Schwerlastsäcke und Malerpinsel, Kochtöpfe und Hundeshampoo, Klobürsten und Geschirrtücher. Ein Rollkoffer der Marke Hollywood für 22,95 Euro. 10 Varta-Batterien für 2,49 Euro. Und falls Sie noch nicht winterfest sind: Kunstpelzstiefel gibt es für 9,95 Euro, den Kunstfellmantel für 14,95 Euro.

Der erste Action-Laden wurde 1993 in Enkhuizen, Niederlande, eröffnet. Zehn Jahre später gab es bereits 100 Filialen, weitere 14 Jahre später 1000. Mittlerweile sind es 2100 in acht europäischen Ländern (und auch in der Region Stuttgart ist Action auf Expansionskurs). Jahresumsatz: 6,8 Milliarden Euro.

Was auffällt: Lidl hat sechsmal so viele Läden, nämlich weltweit 12.000, aber nur dreimal so viele Beschäftigte – 193.000 gegen 65.000 bei Action. Und tatsächlich: Sowohl in Gmünd als auch in Lorch ist Personal allgegenwärtig. In fast jedem Gang werkelt gerade jemand an einem Regal rum oder beantwortet eine Kundenfrage.

Der Country Communication Manager von Action schweigt

Gerne hättest du dich mit einem Angestellten unterhalten und mit der Pressestelle telefoniert. Auf deine Vorab-Anfrage per Mail aber antwortete dir der „Country Communication Manager Germany & Austria“: „Einen Vor-Ort-Termin können wir derzeit leider nicht ermöglichen. Schicken Sie uns Ihre Fragen aber gerne schriftlich zu.“ Nein danke, wenn niemand mit dir reden will, führst du halt ein Selbstgespräch. Und los ...

Du: „Man fragt sich natürlich, ob man hier an den Auswüchsen des durchgeknallten Konsumkapitalismus vorbeischlendert.“

Darauf du: „Schon. Aber hier ist es auch nicht schlimmer als sonst wo. Eigentlich ganz angenehm, der Schuppen.“

Darauf du: „Auch wieder wahr. Was meinst du, sollen wir was kaufen? Eigentlich brauchen wir ja nichts außer Öl.“

Darauf du: „Schon. Aber da, guck mal ...“

Und so kam es, dass am Mittwochabend der Salat zwar stark nach Essig schmeckte – dafür hast du dich spottbillig überfressen an einer Riesentafel Milka Alpenmilch, 270 Gramm, so viel wie drei normale, für zwei Euro und neunundzwanzig Cent.