Adieu, Halbgott in Weiß: Wie Ärzte sein sollten - eine Weinstädter Spurensuche

Jede und jeder hat so einen schon erlebt: einen Arzt, der einem nicht ins Gesicht schaut, sondern auf den Monitor, das heißt, nein, nicht einen, er hat zwei Bildschirme, sie bauen sich auf zwischen Mediziner und Patient wie eine spanische Wand. Oder einen Arzt, der einen mit hermetisch gegen jedes Laienverstehen abgeschottetem Fachchinesisch zutextet und so vor allem sich selber immunisiert: gegen Kritik.

Milica Reutemann handhabt das anders: Die Ärztin arbeitet in der Abteilung Strahlentherapie des Uni-Klinikums Kiel und hört eine Patientenfrage niederschmetternd regelmäßig: „Wie lange habe ich noch?“ Dies ist die Antwort, die garantiert nie über Reutemanns Lippen kommt: „Ihnen bleiben noch sechs Monate.“ Solch eine hingeknatterte Zahl kann den letzten Lebensmut brechen. Also tastet die Ärztin sich voran – „keiner von uns weiß, wann er stirbt, das ist gütig und gnädig“ –, um schließlich behutsam deutlicher zu werden: „Denken Sie eher in Monaten als in Jahren.“

„Mehr Zuhören, mehr Zuspruch: Was sich Patienten von ihren Ärzten wünschen“ – so heißt ein Magazin, das dieser Tage erschienen ist und den Printausgaben des Zeitungsverlages Waiblingen beilag. Es wurde produziert von der Weinstädter Reportage-Agentur Zeitenspiegel. Konzept des Mut-Magazins: nicht nur Missstände anprangern, sondern auch Lösungshorizonte eröffnen. (Im vergangenen Jahr ging es zum Beispiel um Schule.)

Die Rentabilitätsfalle: Warum Zuhören oft schwer ist

Für ein neurologisches Gespräch mit einem Patienten kann eine Klinik etwa 17 Euro abrechnen; eine Knie-Operation bringt ungefähr 4000. Wenn aber eine Routine-OP, wie sie in größeren Häusern im Akkord geschrubbt wird, 235-mal so viel wert sein soll wie ein Gespräch, in dem ein kranker Mensch nachvollziehbar erklärt bekommt, was in seinem Gehirn, seinem Rückenmark, seinen Blutgefäßen passiert – wen wundert es dann noch, dass für mehr Zuhören, mehr Zuspruch im medizinischen Rentabilitätsgetriebe oft kaum Zeit bleibt? (Mehr zum klinischen Finanzierungssystem finden Sie hier.)

Das Mut-Magazin macht indes auch deutlich: Es ist längst etwas in Bewegung geraten, hin zum Besseren.

Der Halbgott in Weiß, gepanzert mit Fachjargon, der abgebrühte Skalpell-Virtuose, der noch nie einen Menschen gesehen hat, immer nur Fälle, der maschinengläubige Apparatschik – das ist auch unter Ärzten selber schon längst nicht mehr das Stil-Ideal. Das alte Klischee von der menschenfern-fachidiotischen „Schulmedizin“ ist nicht immer, aber oft ein böses Zerrbild.

Und überhaupt – „Schulmedizin“?! Eine gruselige Wissenschaftsfeindlichkeit drückt sich aus in diesem Kampfbegriff; als sei jeder, der Medizin studiert hat, fürs Heilen gründlich versaut, und als seien esoterische Alternativmethoden, für deren heilkundliche Wirksamkeit kein Mensch je einen statistisch belastbaren Beleg erbracht hat, das einzig Wahre. (Ein Beispiel finden Sie hier.)

Der Spott über Gänseblümchenmedizin ist passé

Die Zeiten, da Zuhören und Erklären als Gänseblümchenmedizin verspottet wurden, neigen sich dem Ende zu: Ein Arzt, der so was heute noch offensiv verträte, wäre nicht ganz ernst zu nehmen und würde damit nur offenbaren, dass er nicht mehr so recht auf der Höhe der ärztlichen Kunstlehre ist. Professorin Isabelle Scholl, die krebskranke Menschen an der Kieler Universitätsklinik betreut, bringt das neue ärztliche Rollenverständnis im Mut-Heft auf den Punkt: „Patienten und Patientinnen haben jedes Recht der Welt, dem Arzt ihre Fragen zu stellen.“

Das klingt derartig entschlossen, dass man für einen Moment fast versucht ist, Widerspruch anzumelden: Wir sogenannten mündigen Patienten von heute mit unserem auf fragwürdigen Internetseiten zusammengegoogelten Viertel- und Halbwissen – können wir nicht selbst die Antwortbereitschaft des geduldigsten Arztes überstrapazieren? Isabelle Scholl sagt dazu: „Wen als Mediziner Fragen nerven, der ist im falschen Beruf.“

Nebenbemerkung aus persönlicher Erfahrung: Ich habe in jüngerer Vergangenheit durch die Bank tolle Ärzte erlebt, sowohl Allgemeinmediziner als auch Fachleute in Kliniken, die in schwierigen Lagen einfühlsam reagierten, laienfreundlich formulierten und hochkompetent halfen; ein Halbgott in Weiß ist mir nicht begegnet.

Frau Reutemann offenbart sich

Milica Reutemann aber, die Ärztin aus der Strahlentherapie, gibt – man fasst es nicht – in Gesprächen mit Patienten gar etwas von sich selber preis: dass sie meditiert gegen den Stress; dass sie Südfrankreich liebt ...

Verrückt, mögen manche Kollegen denken: Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, das muss man doch sauber trennen! Reutemann sieht das anders: „Wenn ich mich komplett auf den Menschen einlasse und alle meine Sinne für ihn öffne, komme ich schneller ins Gespräch und finde eher eine Lösung als im klassischen Setting, bei dem sich der Arzt emotional auf seine fachliche Rolle zurückzieht.“

Und was sagt ihr Chef dazu? Professor Jürgen Dunst hofft, „dass in Zukunft die Mehrzahl der Ärzte so agiert wie Frau Reutemann“.