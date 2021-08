AfD-Plakate zerstört

Die AfD beklagt sich über Zerstörungen ihrer Bundestagswahlkampf-Plakate. Mehrere Plakatiertrupps aus freiwilligen Helfern hätten an diesem Wochenende die Kernstadt und einige Ortsteile in Schorndorf plakatiert. „Rund 50 Standorte haben wir mit unserer neuen Plakatserie zur Bundestagswahl versorgt“, teilt der stellvertretende Kreisvorsitzende Lars Haise mit, der in der Nacht auf Samstag bis fünf Uhr morgens mitgeholfen habe. „Schon bis Sonntag haben vermutlich Linksextremisten etwa die Hälfte unserer Standorte zerstört.“

Keine andere Partei, die bei der Bundestagswahl teilnimmt, sei so sehr von Zerstörungen betroffen wie die AfD, so der 32-jährige Haise, der auch Stadtrat in Schorndorf ist. „Bei unseren Kontrollfahrten fällt auf, dass es die Zerstörer nur auf unsere Kampagne abgesehen haben. Die Plakate anderer Mitbewerber blieben unversehrt.“

Der AfD-Kreisverband Rems-Murr appelliert an die Mitbewerber, die Sachbeschädigungen zu verurteilen und für einen fairen Wahlkampf einzutreten. Haise kündigt weiter an: „Die Zerstörer sollen sich nicht zu sicher sein. Unsere ehrenamtlichen Helfer werden ihre nächtlichen Kontrollfahrten intensivieren und Vandalen konsequent zur Anzeige bringen, wenn sie vor Ort angetroffen werden.“