Akku- und Elektro-Produkte: Stihl gründet neuen Produktionsstandort in Rumänien

Der Motorsägenhersteller Stihl aus Waiblingen erweitert seinen internationalen Fertigungsverbund und investiert in Oradea (Rumänien) in den kommenden Jahren rund 125 Millionen Euro in einen neuen Produktionsstandort für Akku- und Elektro-Produkte. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (28.06.) mit.

Langfrisitig sollen 500 neue Arbeitsplätze entstehen

Demnach sollen so nicht nur die Produktionskapazitäten, sondern stärkt auch die Flexibilität und Resilienz in den Lieferketten erhöht werden. „Mit der Neugründung in Rumänien verstärken wir unseren weltweiten Fertigungsverbund, um auch zukünftig eine bestmögliche Belieferung unserer Kundinnen und Kunden mit Akku-Produkten sicherzustellen“, so Martin Schwarz, der Vorstand Produktion und Materialwirtschaft.

Voraussichtlich Mitte 2024 soll die neu gegründeten Produktionsgesellschaft ANDREAS STIHL Power Tools S.R.L. ihren Betrieb aufnehmen. Laut dem Unternehmen werden so langfristig rund 500 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Der neue Standort entsteht im Industriegebiet „Eurobusiness I Industrial Park“ in Oradea und umfasst eine Fläche von rund 147.000 Quadratmetern. Am 28. Juni 2022 unterzeichnete Stihl zusammen mit der Stadt Oradea und der rumänischen Vermarktungsgesellschaft ADLO Sa., die den Industriepark für die Stadt Oradea verwaltet, einen entsprechenden Vertrag.

Das neue Werk in Rumänien wird als moderne Fertigung gemäß den Prinzipien einer schlanken Produktion konzipiert, darüber hinaus soll ein hoher Digitalisierungsgrad in der Produktion realisiert werden. Neben den Produktionshallen wird der Standort zudem Büroflächen, eine Kantine und Sozialräume für die Mitarbeitenden umfassen.

Stihl hat nach eigenen Angaben bei dem Neubau außerdem die Klimaziele und die Verbesserung der CO2-Bilanz im Blick und setzt auf eine nachhaltige Bauweise und eine energieeffiziente Produktion.

