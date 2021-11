Aktion Mensch: Ehepaar aus dem Rems-Murr-Kreis gewinnt 1 Million Euro

Rund 16.345 Gewinner hat die Aktion Mensch bei der Herbst-Sonderverlosung am Mittwoch, 3. November 2021, glücklich gemacht. Darunter, so heißt es in einer Pressemitteilung, sei auch ein Ehepaar aus dem Rems-Murr-Kreis. Der sagenhafte Gewinn: 1 Million Euro.

Was ist die Aktion Mensch?

Rund 30 Millionen Euro extra schüttete die Soziallotterie bei der Sonderverlosung aus - und das zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung. Mit ihrem Los ermöglichen alle Lotterieteilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch. Sie tragen dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Gewinner sind daher auch Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg. Hier hat die Aktion Mensch allein im letzten Jahr soziale Projekte mit rund 30,4 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen kleine Förderaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Integrationsunternehmen oder Wohnprojekte. Dort arbeiten und leben Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen.