Aktuelle Corona-Fallzahlen und Inzidenz im Rems-Murr-Kreis - Stand Dienstag (21. September)

Im Rems-Murr-Kreis wurden Stand Dienstag, (21. September, 16.22 Uhr), 803 aktive Fälle gemeldet. Das sind 25 Fälle weniger als am Montag.

Hospitalisierungsinzidenz & Belegte Intensivbetten

Die Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg liegt bei 2,06 (Stand Dienstag, 21. September, 16.00 Uhr). Die Anzahl der Intensivbetten, die in Baden-Württemberg mit Covid19-Patienten belegt sind, beträgt 203 (Stand Dienstag, 21. September, 16.00 Uhr). Damit gilt in Baden-Württemberg aktuell die Basisstufe.

Beide Werte sind für das dreistufige Alarmsystem relevant, auf das sich die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg stützt. Ab welchem Wert welche Stufe greift, können Sie hier nachlesen.

Inzidenz im Rems-Murr-Kreis

Offiziell liegt die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der neu gemeldeten Fälle innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, im Rems-Murr-Kreis bei 101 (Stand Dienstag, 21. September, 16.22 Uhr).

Die Lage in den Rems-Murr-Kliniken

Stand Dienstag (21. September, 10.33 Uhr) befinden sich 21 Corona-Patienten in stationärer Behandlung in den Rems-Murr-Kliniken. Davon werden acht Patienten auf der Intensivstation versorgt, sieben davon werden beatmet.

Impfungen im Rems-Murr-Kreis

Stand Dienstag (21. September, 16.22 Uhr) sind im Rems-Murr-Kreis 171.248 Personen durch Land, Kreis und Hausärzte gegen das Coronavirus geimpft worden. Davon wurden 13.304 Personen durch mobile Impfteams des Landes geimpft. 61.294 Personen wurden durch mobile Impfteams des Kreises oder im Kreisimpfzentrum geimpft. Über Hausärzte bekamen 96.650 Personen eine Impfung.

Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 22.651 Menschen infiziert (Stand: Dienstag, 21. September, 16.22 Uhr). Laut Landratsamt konnten 21.481 Personen mittlerweile wieder aus der Quarantäne entlassen werden (Stand Dienstag, 21. September, 16.22 Uhr). Aktuell sind 367 Todesfälle mit positivem SARS-CoV-2-Befund bekannt (Stand Dienstag, 21. September, 16.22 Uhr).

Hinweise zu den Zahlen