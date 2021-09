Aktuelle Corona-Fallzahlen und Inzidenz im Rems-Murr-Kreis - Stand Dienstag (31. August)

Im Rems-Murr-Kreis sind Stand Dienstag (31. August, 16.38 Uhr)* 473 aktive Coronavirus-Fälle bekannt. Das sind vier Fälle weniger als am Montag.

Offiziell liegt die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der neu gemeldeten Fälle innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner, bei 74 (Stand Dienstag, 31. August, 16.38 Uhr).

Stand Dienstag (31. August, 10.59 Uhr) befinden sich zwölf Corona-Patienten in stationärer Behandlung in den Rems-Murr-Kliniken. Davon wird ein Patient auf der Intensivstation beatmet.

Stand Dienstag (31. August, 16.38 Uhr) sind im Rems-Murr-Kreis 164.219 Personen durch Land und Kreis gegen das Coronavirus geimpft worden**. Davon wurden 13.304 Personen durch mobile Impfteams des Landes geimpft. 57.116 Personen wurden durch mobile Impfteams des Kreises oder im Kreisimpfzentrum geimpft. Über Hausärzte bekamen 93.799 Personen eine Impfung. (Hinweis: Das Landratsamt pflegt die Zahlen der Impfungen beim Hausarzt erst seit dem 22. April in die täglichen Statistiken ein. Dies führt in unserer Grafik zu einem starken Anstieg der Impfzahlen.)

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis 21.265 Menschen infiziert (Stand Dienstag, 31. August, 16.38 Uhr). Laut Landratsamt konnten 20.430 Personen mittlerweile wieder aus der Quarantäne entlassen werden (Stand Montag, 31. August, 16.38 Uhr). Aktuell sind 362 Todesfälle mit positivem SARS-CoV-2-Befund bekannt (Stand Dienstag, 31. August, 16.38 Uhr).

Hinweis: Da das Landratsamt am Wochenende das Corona-Dashboard mit den Fallzahlen im Rems-Murr-Kreis nicht mehr aktualisiert, können wir im Artikel an Samstagen und Sonntagen nur eingige wenige zentrale Kennzahlen veröffentlichen. Den Stand der jeweiligen Werte entnehmen Sie jeweils den Angaben in Klammern bzw. bei Grafiken der Beschriftung.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 528.275 angestiegen (Stand: Dienstag, 31. August, 16.00 Uhr). 10.475 Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat den Wert 78,4. Als genesen gelten geschätzt 502.131 Infizierte (Stand: Dienstag, 31. August, 16.00 Uhr)

*Hinweise zu den Corona-Zahlen im Kreis: Ausschlaggebend für die Meldung eines Corona-Falls ist laut Landratsamt das Datum, an dem der Befundbericht im Labor erstellt wird. Diese Befundberichte werden teilweise verzögert übermittelt. "Nach 3-4 Tagen können die Zahlen als sicher gelten", so eine Sprecherin auf Nachfrage.

Zuvor hatte das Landratsamt ein anderes Verfahren zur Erhebung genutzt, weshalb unsere Zahlen der vergangenen Monate mitunter nicht mit denen, die die Behörde jetzt auf ihrer Webseite angibt, übereinstimmen. Grund für die Änderung des Verfahrens ist laut einer Sprecherin die Umstellung auf ein bundeseinheitliches Programm, das u.a. auch vom Robert-Koch-Institut genutzt wird.

**Hinweis zur Zahl der geimpften Personen im Kreis: Dem Landratsamt wurden zwischenzeitlich falsche Zahlen vom Sozialministerium geliefert, weshalb die Zahl der geimpften Personen im Rems-Murr-Kreis nachträglich nach unten korrigiert werden musste.

***Hinweis zu unseren Grafiken: Unsere Grafiken aktualisieren wir fortlaufend mit den tagesaktuellen Zahlen des Landratsamtes. Rückwirkende Änderungen durch das Landratsamt werden in der Grafik "Tägliche Corona-Infektionen im Rems-Murr-Kreis" berücksichtigt und nachträglich aktualisiert. Über das Wochenende werden uns zeitweise keine neuen Daten zur Verfügung gestellt.