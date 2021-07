Am 25. August 2015 bricht Heike Mohrmanns Welt zusammen. Ihr Sohn Tim, 22, stirbt an einer Überdosis Heroin. In der schwersten Zeit ihres Lebens hilft ihr vor allem die Unterstützung anderer Eltern drogenabhängiger Kinder. Etwa zwei Jahre zuvor hatte Heike Mohrmann mitten in der Nacht eine verzweifelte E-Mail an den Elternkreis Waiblingen geschrieben, in dem sich Betroffene treffen. „Dort wurde ich aufgefangen“, sagt die Mutter. Heute heißt der Elternkreis Elternselbsthilfe Rems-Murr-Kreis