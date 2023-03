Alkoholfahrten, Flensburg & Co: Was die Führerscheinstelle in Waiblingen aufhält

Viele wissen das gar nicht: Mehr als ein Punkt in Flensburg; alkohol- oder drogenauffällig geworden, und wenn’s auch nur auf dem E-Scooter war; oder aber es geht um einen alten Ost-Führerschein, der umgetauscht werden soll – diese und andere Gründe führen dazu, dass beantragte Begleitpersonen für Fahranfänger abgelehnt werden müssen oder Anträge bei der Führerscheinstelle im Landratsamt in Waiblingen zurückgestellt werden oder länger dauern. Auch die restliche Antragsbearbeitung kann sich deshalb verzögern.

Führerscheinstelle Waiblingen möchte über Gründe für Verfahrensstau aufklären

Der Bearbeitungsstau in der Führerscheinstelle des Landratsamtes in Waiblingen ist weitgehend gelöst. Ärgerliche mehrmonatige Wartezeiten, bis ein Fahrerlaubnis-Antrag bearbeitet ist, gehörten der Vergangenheit an, sagte Landrat Dr. Richard Sigel am Dienstag (7.2.) bei der Vorstellung der Zwischenbilanz der abteilungsübergreifenden Teamanstrengung seit Januar zur Behebung der strukturellen Probleme in der Führerscheinstelle.

Mitgliedern des Leitungsstabs der Projektgruppe zum Abbau des Bearbeitungsstaus war es jedoch am Dienstag auch ein Anliegen, darüber aufzuklären, warum sich bei einigen der Anträge die Bearbeitungszeit aus verfahrenstechnischen Gründen länger hinzieht, ja hinziehen muss.

Aufwendige Eignungsprüfungen von Antragsstellern und Begleitpersonen

„Nicht jeder Antrag ist gleich“, sagte Dr. Mascha Carina Bilsdorfer, Personalleiterin des Landratsamtes und Mitglied des Projektgruppen-Leitungsstabs. „Wenn beispielsweise alles passt bei Anträgen auf Begleitetes Fahren ab 17, dann kann die Bearbeitung zurzeit nur noch wenige Tage dauern.“

Allerdings gestalte sich die Eignungsprüfung von Antragsstellern und Begleitpersonen mitunter kompliziert und zeitaufwendig. Geprüft werden müssten gemäß gesetzlichen Vorschriften in jedem Einzelfall die körperliche, geistige und charakterliche Eignung der Antragsteller und der Begleitpersonen: Liegt ein Alkohol- oder Drogenproblem vor? Bestehen charakterliche Zweifel aufgrund von Straftaten? „Wenn beispielsweise auch nur herauskommt, dass eine Begleitperson mehr als einen Punkt in Flensburg hat, müssen wir nachfragen und es muss eine andere Begleitperson eingetragen werden“, sagte Bilsdorfer.

Und auch schon eine aktenkundig gewordene „Promillefahrt“ mit dem E-Scooter oder dem Fahrrad (siehe unten) könnten Auswirkungen auf die Fahreignung von Antragsstellern oder Begleitpersonen haben. Bei mehr als 1,6 Promille müssen Antragssteller zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU).

Begleitpersonen müssen nicht zuletzt zwingend mindestens 30 Jahre alt sein und seit fünf Jahren im Besitz einer Fahrerlaubnis.

„Hinzu kommen viele weitere Einzelfallentscheidungen, die die Antragsbearbeitung verzögern“, sagte Landrat Sigel. „Da werden dann im laufenden Prozess andere Begleitpersonen beantragt oder einem 17-Jährigen fällt ein, dass sich seine Eltern getrennt haben und er jetzt doch die Mutter und nicht den Vater als Begleitperson haben möchte.“

Aufwendige Führerschein-Umschreibungen

Kompliziert seien auch die sehr unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen bei Fahrerlaubnis-Umschreibungen von Führerscheinen aus dem EU-Ausland oder den sogenannten Anlage-11-Staaten oder Drittstaaten, sagte Carina Mascha Bilsdorfer. Durch den Brexit wurden für britischstämmige Menschen im Rems-Murr-Kreis die Anforderungen komplizierter. Grundsätzlich gilt: Wer einen ausländischen Führerschein nicht umschreiben lässt, dem ist maximal sechs Monate lang erlaubt, in Deutschland Auto zu fahren.

„Selbst bestimmte innerdeutsche Umtausch-Anträge für den EU-Kartenführerschein sind teilweise zeitaufwendiger als andere. So müssen für ehemalige DDR-Führerschein-Inhaber Karteikartenauszüge aus Ostdeutschland angefordert werden. Das dauert auch“, sagte Landrat Sigel.

Warum kann die Beantragung nicht digitaler werden?

„Viele Leute fragen, warum kann die Führerscheinstelle nicht digitaler werden. Wir müssen uns hier aber an die gesetzlichen Vorgaben halten“, sagte Sigel. Das Führerscheinwesen ist bundes- und landesweit einheitlich geregelt. Ein Landratsamt könne hier nicht selbstständig und losgelöst Prozesse digitalisieren. Allerdings soll eine landesweit zur Verfügung gestellte Software für Führerscheinbehörden bald die Möglichkeit der digitalen Antragstellung für die erste Antragsart (Führerschein-Ersterteilung) bieten. „Wir gehen davon aus, das im April umsetzen zu können“, so Mascha Carina Bilsdorfer.