Alles Wichtige für Eltern aus dem Rems-Murr-Kreis im ZVW-Familien-Newsletter

Wo finde ich einen guten Kinderarzt? Was können wir am Wochenende unternehmen? Wo gibt es noch Bauplätze und wie kann man das Familien-Heim finanzieren?

Was für Familien aus dem Rems-Murr-Kreis wichtig ist, kommt jetzt wöchentlich in Ihr Postfach. Wir berichten hier über schöne und weniger schöne Erfahrungen, Sorgen und Probleme, die sich im Familienalltag ergeben. Aber auch über außergewöhnliche Situationen. Wir hören zu – und fragen nach, um besser zu verstehen, was Familien im Rems-Murr-Kreis bewegt. Wir befragen Experten zu Themen wie Kita, Schule, Gesundheit oder Erziehungsfragen oder Freizeit – und leiten alltagstaugliche Tipps für Sie und Ihre Familie ab. Unser Ziel: Journalismus für Familien.

Lokale Nachrichten für Eltern: Das ist der Familien-Newsletter

In unserem Newsletter bekommen sie jede Woche:

lokale Nachrichten für Eltern und ihre Kinder

Freizeittipps in der Region

Partnerschaft, Erziehung, Bildung und Gesundheit – alles was Familien interessiert

jeden Donnerstag um 17.30 Uhr

Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden.

Familien-Themen im Fokus: Wer wir sind

Zehn Reporterinnen und Reporter - fast alle selbst Mütter und Väter aus dem Rems-Murr-Kreis - möchten Familien-Themen in unserer Berichterstattung besonders in den Fokus rücken. Sie haben einen Themen-Wunsch? Dann schreiben Sie uns gerne an news@zvw.de.