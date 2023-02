Alltag mit Austauschschüler: Wie eine Gastfamilie aus Korb mit Francisco (16) aus Chile zusammenlebt

Geldautomaten benutzen? Droht da nicht Gefahr? Ist das Geld in dem Moment, in dem es der Automat ausspuckt, nicht schon in unbefugten Händen? Francisco fragte das seine neue Familie. Seine Gastfamilie. Francisco kommt aus Chile. Jetzt lebt er für fast ein Jahr in Korb. Eine Herausforderung für alle Seiten – aber toll.

Eine fremde Kultur im eigenen Haus erleben? Und dazu noch ein neues Familienmitglied gewinnen? Das ist für eine Familie, die einen Austauschschüler aufnimmt, möglich. Von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten kann ein Jugendlicher bei der Familie wohnen, geht zur Schule und erlebt den Alltag in Deutschland mit.

Bei Familie Firnhaber aus Korb lebt seit Oktober der 16-jährige Francisco aus Chile. „Von Anfang an haben wir uns super verstanden“, berichtet Vater Frank. Er selbst war als Jugendlicher für ein Jahr in den USA und hat immer noch Kontakt zu seiner ehemaligen Gastfamilie. „Ich wollte jetzt auch neues Leben in unsere Familie bringen“. Die restliche Familie hat die Idee, einen Austauschschüler aufzunehmen, ebenfalls begeistert. Bis Anfang Juli wird Francisco noch bei den Firnhabers wohnen.

Zu viel Kontakt zur Familie zu haben macht es schwierig, richtig anzukommen

Es hat etwas Zeit gebraucht, bis alle wirklich zusammengewachsen sind. Für den 18-jährigen Fenno und den 15 Jahre alten Bo, die Jungs der Firnhabers, war es am Anfang ungewohnt, einen Gastbruder zu haben. „Mit der Zeit wurde es dann aber normal“, erzählt Fenno. Auch Francisco musste lernen: „In dem jungen Alter kann man sich noch gut in eine fremde Familie eingliedern. Später ist das nicht mehr so einfach“, meint Antje Firnhaber. „Dafür ist es aber auch wichtig, nicht zu viel Kontakt zu Freunden und Familie in der Heimat zu haben“. Sie hat recht: Am Anfang hat Francisco sehr viel mit seinen Eltern telefoniert und wusste über alles Bescheid, was in seiner Freundesgruppe passiert ist. Das war nicht gut: In zwei Welten zu leben, ist kompliziert.

Wichtig war den Firnhabers, dass Francisco den Alltag miterlebt. „Er ist ein Familienmitglied und kein Tourist“. Da die Familie auch sonst nicht jedes Wochenende unterwegs ist und Ausflüge macht, haben sie das mit Francisco nicht häufiger gemacht. „Wenn wir aber verreisen, wollen wir, dass er möglichst viel sieht. In der Weihnachtszeit waren wir an der Nordsee und haben ihm dort beispielsweise Greetsiel gezeigt“. Der 16-jährige ist außerdem allein nach München gereist, um dort einen anderen Austauschschüler zu treffen.

Für Francisco war schon lange klar, dass er einen Austausch machen möchte. „Ich habe immer viel mit meinen Eltern über das Thema gesprochen“. Von AFS, der Austauschorganisation, hat er dann über das Radio erfahren. „Ich konnte schon sehr gut Englisch sprechen, deshalb wollte ich in ein Land gehen, in dem ich noch eine weitere Sprache lernen kann“, berichtet er. Aus diesem Grund entschied er sich für Deutschland. In Chile hat Francisco vor der Abreise bereits Deutschunterricht genommen, um die Grundlagen zu lernen.

„Wir haben von Anfang an immer Deutsch mit ihm geredet. Nur die wichtigen Sachen haben wir noch mal auf Englisch erläutert“, so Antje Firnhaber. Mittlerweile spricht der 16-Jährige schon gut Deutsch.

Francisco hat in Deutschland zum ersten Mal Schnee gesehen

Ein besonderes Erlebnis für den Austauschschüler war Silvester. In Chile gibt es nur staatlich organisiertes Feuerwerk. „Hier konnte ich zum ersten Mal die Raketen selbst zünden. Das hat mir gut gefallen“. Francisco hat in Deutschland auch zum ersten Mal Schnee gesehen. „Als es in Korb geschneit hat, waren wir rodeln“, erinnert sich Vater Frank.

Über die Unterschiede und das Leben in Chile hat die Gastfamilie auch einiges gelernt, vor allem durch Erzählungen von Francisco. „Deutschland ist sehr multikulturell“, erzählt der 16-Jährige, „das war für mich hier ganz neu“.

Auch das Schulsystem hier ist anders. Francisco geht in Waiblingen in die 11. Klasse Kursstufe. Er besucht Leistungskurse. Das Niveau ist wesentlich höher als in seiner Heimat. Das liegt daran, dass es in Deutschland verschiedene Schularten gibt und so im Gymnasium kompliziertere Aufgaben gemacht werden. In Chile sind alle Schüler in der gleichen Schule. Dadurch können die Themen nicht so intensiv behandelt werden.

Freunde zu finden war für den Chilenen am Anfang etwas schwierig. „Die Leute hier sind freundlich, aber es ist nicht so einfach, mit jemandem wirklich in Kontakt zu kommen.“ „Die Jugendlichen hier haben ja schon ihre Freundesgruppen, er ist der Einzige, der noch keine Freunde hat“, ergänzt Antje Firnhaber. Mittlerweile hat Francisco aber schon Freunde gefunden und auch zu sich nach Hause eingeladen.

Eine Gastfamilie sollte offen und motiviert sein

Es gibt nicht viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um einen Austauschschüler aufzunehmen. Jeder, der Interesse hat, kann sich bewerben, unabhängig vom Familienstand. Der Austauschschüler muss auch nicht unbedingt ein eigenes Zimmer haben. „Das Wichtigste ist, offen für eine fremde Person und Kultur zu sein“, erzählt Vater Frank.

„Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von AFS kam dann zu uns nach Hause und hat viele Fragen gestellt. Sie wollte auch von unseren Kindern genau wissen, ob es für sie in Ordnung ist, einen Gastbruder zu haben“. Später hat die Familie dann von AFS ein paar Vorschläge zu möglichen Austauschschülern bekommen. „Da war uns sofort klar, dass es Francisco wird“.

Die gemeinsamen Erlebnisse werden Francisco und die vier Firnhabers nie vergessen. Vor allem eine lustige Erinnerung bringt sie immer wieder zum Lachen: In der Adventszeit, als Weihnachtsstimmung aufkam, erzählten sie ihrem chilenischen Austauschschüler, dass Weihnachten das wichtigste Fest in Deutschland sei. Francisco fragte daraufhin: „Wichtiger als das Oktoberfest?“