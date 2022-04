Kein Mensch zieht rote Socken zu einer Beerdigung an. Jürgen Hestler tut das auch nicht, denn er weiß, was sich gehört. Deshalb besuchte er, das ist schon eine Weile her, ein Begräbnis sockenfrei: Hestler besaß ausschließlich Strümpfe in der Farbe Rot. Seine Frau hat ihm mittlerweile ein schwarzes Paar besorgt, speziell für Sonderanlässe.

Viel fehlte nicht, dann hätten eine Menge Leute die Kleiderfrage anlässlich einer Beerdigung zu klären gehabt, auf welcher Jürgen Hestler eine