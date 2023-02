Altenpflege-System vorm Kollaps? Gaby Schröder vom Alexander-Stift schlägt Alarm

Fünf vor zwölf? In der Altenpflege ist es „fünf nach zwölf“, sagt Gaby Schröder, 53. Ein Gespräch mit der Geschäftsführerin des Heimträgers Alexander-Stift über drohende Schließungen, lähmenden Bürokratismus, fehlende Wertschätzung für jene Menschen, die anderen helfen, und schizophrene Zustände: Pflegebetten werden dringend benötigt - aber von denen, die es gibt, stehen manche leer ... wie das? Einblicke in ein System an der Kante.

Frau Schröder, Meldung aus unserer Zeitung: „Berglen verliert sein einziges Pflegeheim – alle Versuche, Pflegekräfte zu gewinnen, sind gescheitert“, das Haus des Alexander-Stifts in Oppelsbohm schließt 2024. Wie kam es dazu?

Wir sprechen seit über 30 Jahren über Fachkräftemangel. Durch Corona ist es noch schlimmer geworden. Langjährige Kräfte haben den Beruf verlassen. Es gibt bei uns durchaus Standorte, die laufen ganz prima. Aber Oppelsbohm ist an Wochenenden zu unseren Schichtzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr zu erreichen. Hier ist es uns nicht gelungen, frei gewordene Stellen nachzubesetzen. Und der Mietvertrag läuft 2024 aus.

Ein harter Schnitt.

Es war keine leichte Entscheidung. Ich weiß, dass Menschen davon stark betroffen sind. Man rechnet ja in der Regel damit, dass der Gang ins Pflegeheim der letzte Umzug ist im Leben. Und es trifft auch die Mitarbeitenden. Manche sind dort seit 20 Jahren, sind vom ersten Tag an dabei. Das sind Menschen zwischen 50 und 60. Sie sagen: Ich dachte, ich kann hier bis zur Rente arbeiten.

Kann es zu Schließungen wie in Oppelsbohm künftig öfter kommen?

Wir prüfen das wie andere Träger auch. Stand heute ist bei uns kein anderes Haus betroffen. Ich könnte aber nicht sagen, das ist komplett ausgeschlossen für die nächsten Jahre. Denn wir wissen nicht, wie sich die politischen Vorgaben entwickeln. Und alle Träger – wenn auch nicht in jedem Haus, nicht zu jeder Zeit – sind auf Zeitarbeit angewiesen, um kurzfristige Ausfälle zu kompensieren.

Zeitarbeit?

Es wäre sonst nicht immer möglich, an Wochenenden oder in der Nacht die politisch vorgegebene Fachkraftquote zu erfüllen. Wenn jemand in der Nacht Magen-Darm-Grippe bekommt, steht morgens die Pflegedienstleitung da – ich habe größten Respekt vor den Leitungskräften, dass sie das tun! – und packt selber mit an, während sie nebenher herumtelefoniert, bis sie jemand anderes findet: Wer kann kommen? Aber dabei muss sie schauen: Wer darf überhaupt? Sind die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingehalten? Wir betreiben 23 Pflegeheime und haben dadurch noch Glück: Wir können zunächst in den eigenen Häusern herumfragen. Aber wenn die Grippe überall umgeht ... Es kann vorkommen, dass morgens eine Mail rausgeht, weil für die Nachtschicht desselben Tages eine Fachkraft fehlt – auf dem Verteiler sind 40 Zeitarbeitsfirmen.

Könnte man in Oppelsbohm dann nicht einfach mit Zeitarbeitskräften weitermachen?

Eine Kraft über eine Zeitarbeitsfirma kostet uns etwa das Zweieinhalbfache wie eine fest angestellte – und das wird in der Refinanzierung nicht anerkannt. Wenn Sie viel Zeitarbeit brauchen, können Sie sich das nicht mehr leisten oder nur noch mit großem Defizit.

"Ohne Migration wäre vieles hier gar nicht mehr leistbar": Gaby Schröder zur Personallage

Sie stehen also vor einem sehr grundsätzlichen Personalproblem.

Wo und wie finden wir Menschen, die in dem Bereich arbeiten wollen? Das gelingt uns gerade nicht mehr mit Menschen, die in Deutschland leben.

Und außerhalb Deutschlands?

Für unsere Ausbildungsstellen haben wir um die 200 Bewerbungen von Menschen aus dem Ausland, angefangen bei der Türkei über den Kosovo bis Indien und Madagaskar: Jugendliche, die uns eigeninitiierte Bewerbungen schreiben – wir freuen uns darüber! Ich bin froh über Migration, sonst wäre hier vieles gar nicht mehr leistbar. Aber es ist ein immenser Aufwand, bis sie da sind. Visa beantragen. Beglaubigte Schulzeugnisse besorgen. Trotz der vielen Bewerbungen gelingt es uns teilweise nicht, die Ausbildungsplätze zu belegen.

Versuchen Sie auch, ausgebildete Kräfte aus dem Ausland zu gewinnen?

Ja. Wir arbeiten zusammen mit Vermittlungsagenturen – sie schauen in Serbien oder auf den Philippinen nach Fachkräften. Nur: Deren Ausbildungen werden hier größtenteils nicht anerkannt – und wenn doch, bedarf es immer einer individuellen Prüfung. Es gilt nicht: Alle, die im Kosovo eine Ausbildung zum Gesundheitspfleger gemacht haben, werden anerkannt – das Regierungspräsidium prüft jedes einzelne Zeugnis. Das kann zwischen sechs und zehn Monaten dauern. Ich wünsche mir wirklich schnellere Anerkennungen von Fachlichkeit aus dem Ausland.

Altenpflege ist ein Mangelberuf ...

... und dann schaffen wir es auch noch, den Zugang weiter zu begrenzen: Seit der Pflegeberufe-Reform vor drei Jahren muss man für die dreijährige Ausbildung die mittlere Reife haben. Für Hauptschüler beziehungsweise Gemeinschaftsschüler gibt es keinen direkten Zugang mehr.

"Wir haben schon weinende Angehörige erlebt": Gaby Schröder zu den Folgen des Mangels

Dabei ist die Nachfrage nach Pflegeplätzen doch groß.

Wir könnten an jedem Standort, egal welchem, Plätze belegen und belegen und belegen. Aber wir können an manchen Orten Bewohner nicht aufnehmen, weil wir nicht ausreichend Personal haben. Aktuell gilt eine Fachkraftquote von 50 Prozent. Das ist eine Zahl, die nicht wissenschaftlich fundiert ist, aber wir müssen sie einhalten, denn sie ist mit Bußgeldern bewehrt. Und deshalb kann es passieren, dass wir ein Heim nicht voll auslasten, weil wir nur Fachpersonal für eine 80-prozentige Belegung haben. Das bekommen dann die Pflegekräfte, die im Ort wohnen, zu spüren. Leute sagen zu ihnen: „Ich brauche für meinen Vater dringend einen Platz – und bei euch stehen 20 Prozent Betten leer! Wieso nehmt ihr ihn nicht auf?!“ Wir haben da schon weinende Angehörige erlebt.

Ich höre aus der Branche auch Klagen über ausufernden Papierkram.

Nehmen wir das Beispiel Kurzzeitpflege. Wir als Träger sagen, das schaffen wir gerade gar nicht. Aber wenn wir jemanden für zwei Wochen Kurzzeitpflege aufnehmen wollten, würden dieselben Dokumentationsvorschriften gelten wie bei jemandem, der auf Jahre kommt. Derselbe Heimvertrag über 60 Seiten: So ein dickes Pamphlet bekommen Sie da zugeschickt! Und Datenschutz ist wichtig – aber müssen allein dafür drei oder vier Seiten sein? Alles muss geregelt werden: Darf der Name an die Kirchengemeinde weitergegeben werden, damit jemand zum Geburtstag kommen und gratulieren kann? Darf der Name des Bewohners an der Zimmertür stehen? Wir schaffen es kaum mehr, dem Bürokratismus hinterherzukommen.

Wir müssen in dem Zusammenhang über die Landesheimbauverordnung reden.

Sie ist 2009 erlassen worden. Jedes Zimmer muss 16 Quadratmeter haben und eine lichte Breite von 3,20 Metern. Doppelzimmer darf es nicht mehr geben, auch ein Ehepaar muss zwei Einzelzimmer anmieten. Und es muss Gemeinschaftsflächen in einer bestimmten Größe geben. Andere Bundesländer haben solche Regeln nur für Neubauten eingeführt – in Baden-Württemberg gelten sie auch für Bestandsgebäude. Die Verordnung ist für mich unsinnig, ich kann sie teilweise nicht nachvollziehen. Das Geld, das wir in vielen Häusern für Umbauten einsetzen mussten, hätte ich liebend gerne in Personal investiert.

"Die Verordnung ist für mich unsinnig": Gaby Schröder zur Regelungswut

Dass umgebaut werden muss, führt aktuell im Pflegezentrum Weissach im Tal zu Empörung. Für den Betrieb dort gibt es aufgrund einer Fristverlängerung zwar noch bis 2026 eine Erlaubnis – aber was danach passiert, ist vollkommen ungewiss.

Das Alexander-Stift hat damals dort und auch andernorts Investorenmodelle aufgelegt: Bürgerinnen und Bürger taten sich in Weissach zusammen und kauften Pflegezimmer – etwa 50 Einzeleigentümer. Sie sagten: Wir finanzieren gemeinsam dieses Heim, bekommen dafür Mieteinnahmen, und falls wir später selber mal einen Pflegeplatz brauchen, werden wir baldmöglichst aufgenommen.

Das Alexander-Stift warb Anfang der 2000er Jahre in Broschüren dafür: eine „gesicherte, werthaltige und dauerhafte Kapitalanlage“. Aber damals gab es eben die Heimbauverordnung noch nicht. Nun könnte man sagen: Na gut, Geldanlage ist eben immer mit Risiken verbunden.

Aber man kann das nicht einfach mit irgendeinem Immobilienfonds vergleichen. Von diesem Heim hatten pflegebedürftige Menschen, die seit 20 Jahren dort leben – und sich nicht eingekauft hatten – einen Nutzen: Es gab Pflegeplätze in der Gemeinde. Jetzt müssten für einen Umbau die Eigentümer erneut viel investieren. Das wollen viele nicht mehr.

Und es bedürfte eines einstimmigen Beschlusses, was bei 50 Einzeleigentümern aussichtslos erscheint.

Wenn es aber keinen Umbau gibt, würde das dazu führen, dass im Bestandsgebäude vielleicht noch 20 Zimmer übrig bleiben von über 50. Das aber könnten wir als Alexander-Stift nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Unsere Mindestgröße haben wir definiert bei 45, weil das drei 15er-Wohngruppen entspricht und wir pro 45 Menschen eine Nachtwache vorweisen müssen.

2026 wäre hier Schluss, sofern sich nicht ein Grundstück und ein Investor als Träger für einen Neubau finden. Haben Sie weitere solche Sorgenkinder?

Zwei andere Standorte müssen noch umgebaut werden, Neckarwestheim und Kirchberg, aber da ist es nicht so kompliziert. Für alle anderen haben wir Lösungen gefunden.

"Was sind Menschen wert, die sich um andere kümmern?" Gaby Schröder zum Pflegeberuf

Worunter leiden Sie noch?

Was ich mir besonders wünsche, ist mehr Wertschätzung für den Pflegeberuf.

Mehr Gehalt?

Dazu gehört auch das Gehalt. Wobei wir zum Diakonischen Werk gehören – nach dessen Tarifvertrag steigt eine Pflegefachkraft nach dreijähriger Ausbildung mit gut 3400 Euro brutto ein plus Schichtzuschlägen. Das ist nicht so schlecht. Es geht vielen auch gar nicht vorrangig ums Gehalt – sie wollen nicht um fünf Uhr morgens angerufen werden: Kannst du einspringen?! Es geht um verlässliche Arbeitszeiten. Und vor allem: um Respekt.

Heißt?

Die Anspruchshaltung in der Gesellschaft steigt, die Erwartungen werden höher, das kriegen unsere Mitarbeitenden direkt in den Häusern zu spüren. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten in der Altenpflege, ist das in der Gesellschaft weniger wert als zum Beispiel die Arbeit von Handwerkern. Ist der Fliesenleger oder der Arbeiter bei Daimler am Band wertvoller als diejenigen, die sich um andere Menschen kümmern?

Mir war klar, dass die Lage schwierig ist. Aber in dieser Dramatik nicht.

Im System Pflege ist es fünf nach zwölf. Es braucht eine große Reformierung. Ich befürchte sonst wirklich einen Kollaps des Systems.