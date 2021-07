Man kann geteilter Meinung sein, wenn es um die Konzerte von Sängerin Andrea Berg geht, und man kann ebenfalls vieles behaupten – aber eines ist ganz eindeutig: Ihre Fans lässt die 55-Jährige nicht im Regen stehen. So bewiesen beim letzten von vier Konzerten des besonderen Heimspiels 2021 „Steh auf und tanz“, das im Rahmen des Modellvorhabens des Rems-Murr-Kreises (wir berichteten) am Samstag in der „WIRmachenDruck“-Arena in Aspach sein Finale feierte.

Der Wettergott hatte