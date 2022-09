Andrea Kemmner ist der neue Kopf der Evangelischen Erwachsenenbildung im Rems-Murr-Kreis

Andrea Kemmner macht noch einmal etwas ganz Neues: Sie folgt auf Katja Müller und ist die neue Geschäftsführerin und Bildungsreferentin der Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB) im Rems-Murr-Kreis.

20 Jahre lang hat Kemmner am Gymnasium Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren in Mathematik und evangelischer Religion unterrichtet. „Ich habe meinen Beruf mit Liebe und Engagement ausgeübt und mich dafür eingesetzt, den Schülerinnen und Schülern Lust auf Bildung zu vermitteln. Schön ist es, jetzt Menschen zu treffen, die von sich aus Freude an Bildung mitbringen“, sagt die Lehrerin, die für diese Aufgabe sechs Jahre lang vom Staat an die Kirche „ausgeliehen“ wird. Nun laufen bei ihr die Fäden zusammen für die Bildungsarbeit in den Kirchenbezirken Waiblingen, Schorndorf und Backnang. Konkret bedeutet das:

Veranstaltungen aus 80 Gemeinden

Die Kirchengemeinden dieser drei Kirchenbezirke informieren Kemmner über die vor Ort stattfindenden Gesprächskreise, regelmäßigen Treffen, Einzelveranstaltungen oder Vortragsreihen. Das Programm richtet sich an alle Altersgruppen, allein im Oktober beispielsweise reicht die Bandbreite von einem Vortrag über das Thema „Dein Kind ist nicht falsch, es ist nur anders!“ über eine Podiumsdiskussion mit Landtagsabgeordneten bis zu „Pilgern ,light’ auf dem Bittenfelder Besinnungsweg“. Zu Andrea Kemmners Aufgaben gehört beispielsweise die Zusammenstellung eines Newsletters, in dem diese Veranstaltungen angekündigt werden.

Bei einigen Veranstaltungen kooperiert die EEB mit anderen Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Kommunalen Kino oder der Familienbildungsstätte Waiblingen. Im Gegensatz zu anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen wie Volkshochschulen oder Familienbildungsstätten hat die EEB allerdings keine Komm-, sondern eine Gehstruktur. Das heißt, sie ist in der Fläche präsent: Sie begleitet, fördert und unterstützt die örtliche Erwachsenenbildung der etwa 80 Kirchengemeinden, die zu ihr gehören.

Für Andrea Kemmner ist deshalb in den kommenden Monaten Beziehungsarbeit wichtig: „Ich möchte die Menschen der Gruppen und Gremien kennenlernen, die sich mit Erwachsenenbildung beschäftigen, und mit ihnen gemeinsam Ideen für Projekte entwickeln.“ Denn bei Kemmner laufen nicht nur die Fäden zusammen, sie ist auch Ansprechpartnerin für all diejenigen, die sich in den Gemeinden mit der Erwachsenenarbeit beschäftigen. „Ich helfe beispielsweise dabei, einen Referenten oder eine Referentin für ein bestimmtes Thema zu suchen, oder dabei, wie eine Veranstaltungsidee konkret umgesetzt werden kann.“

Mittelfristig wird die 51-Jährige auch selbst als Referentin zur Verfügung stehen, vorstellbar wäre dies für die Mutter zweier Kinder zum Beispiel in den Themenbereichen „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ sowie „Nachhaltigkeit“. Mehr Angebote zum Thema Nachhaltigkeit ist eines der großen Projekte, die Andrea Kemmner umsetzen möchte. Außerdem möchte sie sich einen Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit legen, vor allem darauf, wie Gemeinden ihre Homepage und ihre Newsletter ansprechend gestalten können.

Corona-Folgen sind spürbar

Denn die Werbetrommel für die zahlreichen Veranstaltungen zu rühren ist wichtiger denn je: „Die Corona-Pandemie wirkt sich noch immer auf die Bildungsarbeit aus. Auch wenn der Trend nach oben geht, sind wir weder bei der Zahl der Veranstaltungen noch bei der Zahl der Teilnehmenden wieder auf Normalstand.“ Erschwerend hinzu komme, dass die Kirche derzeit eher einen schlechten Ruf habe, generell der Glaube in vielen Familien eine immer unbedeutendere Rolle spiele. „Alle, die in der Evangelischen Erwachsenenbildung tätig sind, setzen sich dafür ein, dass das Christsein nicht aus der Gesellschaft verschwindet. Sie möchten den Menschen zeigen, dass es mehr gibt als alles Sichtbare. Wir brauchen nicht nur Tatsachen, sondern darüber hinaus einen weiteren Horizont und tieferen Sinn im Leben.“