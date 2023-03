Angst um die Sicherheit: Wie gefährlich ist es in der S-Bahn im Rems-Murr-Kreis?

„Reisende in S-Bahn mit Bierflasche beworfen“, „Auseinandersetzung am Hauptbahnhof“ oder „mehrfache Beleidigung und Bedrohung“: Wer die Überschriften der Polizeimeldungen liest, gewinnt leicht den Eindruck, eine S-Bahn-Fahrt sei mit hohem Risiko verbunden.

Das stimmt so nicht – aber: Statistiken zu Vorfällen in Zügen und S-Bahnen bilden wie alle Zahlenwerke dieser Art die Realität nicht eins zu eins ab. Die Bundespolizei kann nur vermelden, wovon sie weiß. Vorfälle, die niemand angezeigt hat, tauchen naturgemäß in der Statistik nicht auf. Reisende, die sich mit einer fliegenden Bierflasche konfrontiert sehen oder eine Messerattacke miterleben, werden sich von Verweisen auf Statistiken ohnehin eher veräppelt fühlen.

Körperverletzung, Widerstand, Nötigung

Eine Reihe von Zahlen präsentiert unterdessen eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Stuttgart auf Nachfrage dieser Zeitung: In den S-Bahn-Linien 2 und 3 hat die Polizei in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt 151 Gewaltdelikte registriert. In den meisten Fällen ging es um Körperverletzung, so die Sprecherin weiter: In der S-Bahn der Linie 2 kam es laut Statistik in den Jahren 2019 bis 2022 zu 58 Körperverletzungen. In S-Bahnen der Linie 3 wurden im selben Zeitraum 30 Körperverletzungsdelikte gezählt. „Zusätzlich wurden auch Straftaten wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte sowie Nötigungen und Bedrohungen registriert. In Einzelfällen kam es zu Raubstraftaten“, so die Sprecherin weiter.

Eines fällt beim Blick in die Statistik besonders auf: Die Zahl der Gewaltdelikte ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr auffällig angestiegen – obwohl im ersten Corona-Jahr viel weniger Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren als sonst. Großveranstaltungen waren abgesagt, Fußballspiele auch, Partynächte gab’s selten. Trotzdem kam es zu mehr Vorfällen, bei welchen Gewalt im Spiel war: Dieses Phänomen, so die Sprecherin weiter, sei auf Verstöße gegen Corona-Regeln zurückzuführen. Handfeste Streits gab’s mit Leuten, die auf die Maskenpflicht pfiffen.

Im Verhältnis zur Zahl der Fahrten relativiert sich die Statistik

151 Gewaltdelikte in den beiden S-Bahn-Linien, die im Rems-Murr-Kreis verkehren, in einem Zeitraum von vier Jahren: Ist das viel?

Emsiges Zusammenzählen sämtlicher S-Bahn-Fahrten offenbart: Nein, im Verhältnis zur Zahl der Fahrten ist das nicht viel, denn in einem Jahr entfallen auf eine S-Bahn-Linie Tausende Fahrten. Was allerdings für all jene, die’s getroffen hat, wie Hohn klingen muss: Sie waren zu 100 Prozent von einem Gewaltdelikt betroffen, während die allermeisten Reisenden im betreffenden Zeitraum zu null Prozent tangiert waren.

Wie viele S-Bahn-Fahrten in den Jahren 2019 bis 2022 tatsächlich stattgefunden haben, lässt sich nicht mehr nachvollziehen; dazu müsste man sämtliche Ausfälle abziehen, und das waren viele. Es sind jedenfalls ganz grob über den Daumen gepeilt etwa 20 000 Fahrten in einem Jahr – in eine Richtung.

Diese Zahlen sind lediglich als ungefähre Werte zu interpretieren – doch liegen sie vermutlich näher an der Wirklichkeit als die Kriminalstatistik der Polizei: Wie viele Taten gar nicht angezeigt werden, kann niemand beziffern.

Große Studie soll das Dunkelfeld ausleuchten

Das Phänomen heißt „Dunkelfeld“. In bestimmten Bereichen dürfte die tatsächliche Zahl an Taten die Zahl der gemeldeten Fälle um ein Vielfaches übersteigen, sprich, das Dunkelfeld ist dann besonders groß, entsprechend klein die Aussagekraft offizieller Statistiken. Nur ein kleiner Bruchteil von Sexualstraftaten wird angezeigt, während die Polizei Informationen des Bundeskriminalamts zufolge von nahezu allen Einbrüchen und Autodiebstählen erfährt.

Das Dunkelfeld-Thema treibt Kriminologen und Kriminologinnen, kritische Beobachter/-innen der Polizeiarbeit und Teile der Bürgerschaft schon um, seit es die polizeiliche Kriminalstatistik gibt. Dunkelfeldforschung ist nichts Neues, doch ist das Thema in jüngster Zeit mehr ins Blickfeld gerückt. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat Ende 2022 die Ergebnisse einer Studie vorgelegt, die in dieser Größenordnung einzigartig ist in Deutschland. Fast 123 000 Bürgerinnen und Bürger hatte das BKA in Zusammenarbeit mit den Polizeien der Länder im November 2020 eingeladen, an einer Befragung teilzunehmen. Knapp 47 000 Personen folgten der Einladung; gut 45 000 Interviews waren laut BKA auswertbar. „Die Ergebnisse sind repräsentativ für die in Privathaushalten lebende Wohnbevölkerung ab 16 Jahren in Deutschland“, heißt es in der Auswertung der Studie mit dem Titel „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“, kurz SKiD. Den Befragungen aus dem Jahr 2020 sollen jetzt regelmäßig weitere folgen, um Entwicklungen erkennen und das Sicherheitsempfinden der Menschen besser einschätzen zu können.

Mehr als die Hälfte der Frauen meidet nachts Busse und Bahnen

Offenbar gelten öffentliche Verkehrsmittel fast schon als Angstraum, wie eines der Ergebnisse der Studie nahelegt: Weniger als die Hälfte der Bevölkerung (46 Prozent) fühlt sich nachts in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher, das hat die repräsentative Befragung ergeben. Frauen fühlen sich besonders nachts in Bussen und Bahnen sehr viel unwohler als Männer: Rund zwei Drittel der Frauen gab an, sich nachts in Bussen und Bahnen nicht sicher zu fühlen. Männer fühlen sich mehrheitlich (60 Prozent) nachts in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher.

Bei den Befragungen ging es auch um Vermeidungsverhalten. Um sich vor Kriminalität zu schützen, meidet ein Großteil der Bevölkerung nachts bestimmte Orte (44 Prozent) oder die Nutzung des ÖPNV (37 Prozent). Fast 60 Prozent der Frauen machen den Ergebnissen der Befragung zufolge nachts um bestimmte Orte einen großen Bogen, und mehr als die Hälfte von ihnen meidet nachts auch öffentliche Verkehrsmittel.