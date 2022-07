Anti-Crash-Propheten: Uwe Burkert (KSK), Ulrich Kater (Deka), Markus Gürne (ARD)

Alles geht den Bach runter: Corona, Krieg, Inflation – der Crash wird kommen! Derlei zu predigen, ist für manche zum Geschäftsmodell geworden. Diese drei sind anderer Meinung: Uwe Burkert, Generalbevollmächtigter der Kreissparkasse Waiblingen; Ulrich Kater, Chef-Volkswirt der Deka-Bank; und Markus Gürne, Moderator der ARD-Sendung „Wirtschaft vor acht“. Bei einem Podiumstalk mit Presse-Vorgespräch in Fellbach machten sie regelrecht Lust auf 2023.

Marc Friedrich, Max Otte und der Unterschied zwischen Krise und Crash

Natürlich stecken wir in der Krise, das muss man ja nun wirklich nicht ausführlich begründen. Putin dreht den Gashahn zu, Inflation 7,5 Prozent, Energiepreis explodiert: „Es wird ein ungemütlicher Winter werden“, sagt Ulrich Kater. „Das alles überstrahlende Motiv derzeit: Unsicherheit.“

Haben also die Crash-Propheten recht? Es gibt viele. Unseren Waiblinger Bestsellerautoren Marc Friedrich (formerly known as Weik-Friedrich) zum Beispiel: „Der größte Crash aller Zeiten“ (nebst Fortsetzungen). Oder Max Otte: „Der Crash kommt.“ Andere haben „Vorbereitung auf den finalen Crash“ verfasst oder „Der große Crash-Ratgeber“. Was bislang fehlt: „Der Crash – jetzt noch größer“. Und: „Crash, Crasher, am Crashesten“.

Ja, sagt Kater, wir stehen vor „Herausforderungen. Aber nein – entschiedene Absage gegenüber allen dramatischen Prognosen!“ Er sei „überzeugt“, dass die „deutsche Wirtschaft in gutem Zustand die Herausforderungen überstehen wird“, sie sei „stark und flexibel“. Dies lehre die Geschichte: Krisen sind „nicht das Ende der Welt“ – ihnen folgt der „Wiederaufbau, die Rückkehr zum Wachstum.“ 2008 und 2009 schaukelten sich Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem Triple-Tsunami auf. Danach: „Zehn Jahre keine Konjunkturschwankungen“, der „längste Aufschwung der Wirtschaftsgeschichte“ in Deutschland.

Die ökologische Energiewende als epochale Chance und Geschäftsmodell

Wir leben in „anspruchsvollen Zeiten“, ergänzt Uwe Burkert, aber zu behaupten, dass „alles kaputt“ geht, sei „sehr vermessen“. So sieht es auch Markus Gürne, jeden Abend vor der Tagesschau der Wirtschaftswelt-Erklärbär der Deutschen: Dieses Land habe genug „Ingredienzien auf der Habenseite“, um „gestärkt aus der Krise hervorzugehen“. Nur ein Beispiel: neun Billionen Euro privates Vermögen. Dass diese Wahnsinnssumme grotesk ungleich verteilt ist: unbestreitbar. Oder in Gürnes Worten: Es gibt „richtig, richtig, richtig reiche Leute“. Aber so viel Vermögen eröffnet eben auch große Investitionsspielräume.

Diese Krise, lässt Sparkassen-Mann Burkert anklingen, hat womöglich auch ihr Gutes: Die bittere Erkenntnis, in welche Abhängigkeit von Putins Gas wir uns manövriert haben, mache „die Dringlichkeit“ der ökologischen Transformation „noch deutlicher. Der Druck wird immer größer, es zu tun.“

Über den Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnbebauung werde jetzt endlich „ganz anders diskutiert“, und die Frage, ob auf „denkmalgeschützte Dächer PV-Anlagen“ gehören, könnten wir so langsam auch mal „durchaus mit Ja beantworten und uns daran gewöhnen“.

Der Weg hin zur CO²-Neutralität, sagt Burkert „ist eines der größten Geschäftsmodelle, die es überhaupt gibt. Ich sehe da viele Investitionschancen.“ Und „Investitionen sorgen dafür, dass Wachstum kommt“.

Hoppla, der Euro ist ja immer noch da – aber was wird aus ihm?

Aber was, wenn der Crash uns doch noch heimsucht, nur halt mit Verspätung? Zur Sachbuchgattung „Apokalypse bald“ gehört ja auch, dass sich der Weltuntergang dauernd verschiebt wie bei den Zeugen Jehovas. 2016 sagte Marc Friedrich: „Ende der Dekade“ sei der Euro unrettbar weg. 2017 gab Friedrich der Währung noch „maximal fünf Jahre“. Aber hoppla, das Ding gibt’s immer noch.

Nun gut, sagt Kater, es sei tatsächlich so: Wer den Euro auf Dauer „erhalten will, muss Umverteilungsmechanismen einbauen“ in der Europäischen Union. Für Kater ist das überhaupt kein Schreckensszenario, sofern die Geldtransfers „demokratisch kontrolliert“ werden. Einen „Bund von Staaten“ mit lauter „getrennten Kassen“ hält er langfristig für keine gute Idee. „Wer sagt, ich will nicht, dass ein Euro von mir nach Italien geht“, müsse sich „verabschieden“ von der Hoffnung, dass wir „als Spieler in der Wirtschaftspolitik“ global bedeutend bleiben. Denn, ergänzt Gürne: „Wir sind in Europa alle als Nationalstaaten viel zu klein, um auf der Welt noch irgendwas zu bewegen.“

Seriöse und weniger seriöse Prognosen für das Jahr 2023

Die weiteren Aussichten: Der Staat werde in nächster Zeit denjenigen, die es wirklich brauchen, die wirklich zu knapsen haben, „gezielt helfen“ müssen, findet Kater – Leute mit mittleren und höheren Einkommen „müssen damit leben“, dass ihnen vorübergehend weniger bleibt als sonst. Es werde einen „Dämpfer geben bei der Konjunktur“, auch das erste Quartal 2023 werde „flach“. Die Inflation werde nächstes Jahr hoch bleiben, vielleicht „bei 3 bis 4 Prozent“.

Aber dann werde sich die Lage „wesentlich verbessern“, weil die „Umstellung des Energiesystems voranschreitet“ – und dann könne eintreten, was schon oft eingetreten ist: „höherer Wohlstand als vor der Krise“.

Ach herrje, müssen dann die Crash-Propheten Konkurs anmelden? Keine Sorge, auch diese Branche ist stark und flexibel, genau wie die ganze deutsche Wirtschaft. Wir tippen schon mal die nächsten Erfolgstitel: „Irgendwann kommt der Crash aber wirklich“ und „Crashflow“.