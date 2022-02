„Unbegründete Corona-Panik. Gefährliche Impfung. Jetzt sprechen die Ärzte!“ So lautet der Titel einer Broschüre, die derzeit in Tausenden von Briefkästen in Korb, Weinstadt und Waiblingen landet. Herausgeber ist der als rechtsradikal geltende „Verein für basisgetragene, selbstbestimmte, pluralistische und unabhängige Medienvielfalt“ im österreichischen Linz, der den umstrittenen Internet-TV-Sender „Auf1“ mitbetreibt. Und wer verteilt die Broschüren hier im Rems-Murr-Kreis? Zum Beispiel ein